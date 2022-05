Inditex (właściciel Zary, Bershki czy Pull&Bear) podpisał trzyletnie zobowiązanie do zakupu włókien tekstylnych z recyklingu Infinna. Nowe założenia firmy to owoc współpracy z Infinited Fibre Company.

Założenia Inditexu są częścią Sustainability Innovation Hub, otwartej platformy innowacji, która współpracuje ze start-upami, instytucjami akademickimi i centrami technologicznymi w celu promowania i skalowania innowacyjnych inicjatyw dotyczących nowych materiałów, technologii i procesów, które zmniejszają ślad środowiskowy produktów modowych i pomagają w kreowaniu bardziej zrównoważonych i cyrkularnych rozwiązań.

- Naprawdę wierzymy, że innowacyjność jest kluczem do przyszłości branży modowej. Aktywnie pracujemy nad znajdywaniem rozwiązań, które przyczynią się do nowoczesności naszej firmy. Szukamy nowych partnerstw, nowych procesów, nowych materiałów – w ten sposób chcemy osiągnąć najwyższy poziom w recyklingu naszych materiałów. Współpraca z innymi firmami, w tym współpraca we wprowadzeniu nowych włókien Infinna, jest niezbędna do przeprowadzenia transformacji, której potrzebuje nasza branża – powiedział w oficjalnym oświadczeniu Javier Losada, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Inditex.