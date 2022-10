Nowy must have od Balenciagi? Jeśli do tej pory wyrzucaliście opakowania po chipsach, dyrektor kreatywny marki - Demna Gvasalia - zgłasza wielki sprzeciw. W najnowszej kolekcji Balenciagi znajdziecie kopertówki do złudzenia przypominające paczkę chipsów, tylko że ta kosztuje znacznie więcej niż Laysy.