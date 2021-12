Moda z TikToka: 7 prezentów na święta dla fanów TikToka

Kosmetyki, obłędne perfumy, nowoczesna technologia, czy ulubione, ręcznie zdobione czekoladki - to pomysły na bożonarodzeniowy prezent, ale co kupić osobie, która od rana do wieczora wpatruje się w ekran, śledząc tiktokowe lub instagramowe trendy? Odpowiedzią na to pytanie stanie się moda prosto z najpopularniejszych social mediów.

Jeśli więc zastanawiacie się, co wywołałoby błysk w oku córki, siostry, wnuczki czy bratanicy, wykorzystajcie moc aplikacji, która opanowała cały świat generacji Z. Wytypowaliśmy dla was kilka propozycji prezentów w stylu mody z TikToka i Instagrama, łączącej w sobie odrobinę awangardy, klasykę lat 80. i kicz w stylu Britney Spears.

1. JW Pei Gabby bag

JW Pei Gabby bag - ta torebka opanowała cały TikTok i Instagram za sprawą Emily Mariko. Idealnie dopasuje się do stylizacji w duchu lat 2000. Dostaniecie ją w kilku wariantach kolorystycznych – od minimalistycznego beżu, przez soczysty pomarańcz, aż po neonową zieleń. My oczywiście kochamy tę w wersji blue! Jest awangardowa, ale jednocześnie delikatna. Nosi ją Emily Ratajkowski, Haliey Baldwin czy Megan Fox. Jej standardowa cena to 89 dolarów.

2. Pirncess Polly Jocelyn Jacket

Skórzane marynarki w za dużym rozmiarze to jeden z topowych trendów na ten rok. Model pochodzący z kolekcji Princess Poll, Jocelyn Jacket ma miliony polubień na TikToku, dlatego stał się marzeniem wszystkich maniaczek aplikacji. Produkt jest wegański i posiada ponadgabarytowy krój - idealnie wpisuje się w to, co noszą topowe influencerki. Aktualnie jej centa balansuje w okolicach 110 dolarów.

3. Sukienka frotte With Jean

Materiały frotte przeżywają w tym sezonie swój wielki renesans. Jedną z najlepszych modowych inspiracji jest sukienka pochodząca z kolekcji Jean Alex z marszczeniami przy guzikach i dekoltem w serek. Jeśli jednak chcielibyście ją kupić na prezent, musicie być czujni. Ze względu na dużą popularność, nowe nakłady wyprzedają się w minutę. Jej cena to 239 dolarów.



4. Mejuri Charlotte Hoops

Minimalistyczny szyk odnajdziemy w niewielkich, złotych kolczykach od Majuri, Charlotte Hoops.

Stworzone z 14-karatowych kawałków złota modele staną się także wspaniałą pamiątką, która na długi czas pozostanie symbolem świąt Bożego Narodzenia. Model inspirowany jest francuskimi deserkami – a jednak można mieć ciasto i zjeść ciastko! Ich aktualna cena to 450 dolarów.

5. Bon Bon Whims Rainbow Ring

Pozostając w temacie biżuterii, musimy przyznać, że TikTok i Instagram naprawdę lubi awangardę z przełomu XX i XXI wieku. Kiczowate elementy stały się nową kategorią trendów. Jednym z nich jest pierścionek Bon Bon Whims Rainbow Ring, który doskonale odzwierciedla dziecinne szaleństwo. To właśnie ta marka zapoczątkowała tiktokową modę na dodatki, które w dzieciństwie były dołączane do gazet dla nastolatek. Cena pierścionka to 55 dolarów.

6. Wegańskie spodnie Artizia Melina

Na punkcie wegańskich spodni Artizia Melina oszalał cały TikTok i Instagram. Wysoki stan, prosty krój i krótsze nogawki – a do tego ogrom wariantów kolorystycznych. Najwięcej zamieszania wokół nich stworzył jednak innowacyjny wegański materiał, który wygląda i zachowuje się jak prawdziwa skóra. Ich cena to 148 dolarów.

7. Frankies Bikinis Terry Slide

Choć marka Frankies jest znana przede wszystkim z produkcji przepięknego bikini, na TikToku i Instagramie sławę zdobyła dzięki kolorowym kapciom, które podobno są dokładnie tak miękkie i wygodne, jak wyglądają. Co to za zima bez wygodnych, ciepłych kapci, prawda? Takie prezenty nigdy nie zawodzą. Dostaniecie je za 65 dolarów.