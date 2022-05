Za czym kolejka ta stoi? – z pewnością zapytał niejeden przechodzień, widząc w poniedziałkowy poranek długą kolejkę przy sklepie z butami sportowymi przy Chmielnej w Warszawie. Jak podaje Wyborcza.pl, celem kolejki było zdobycie choćby jednego egzemplarza luksusowych klapek, które kosztują ponad tysiąc złotych. Nie rozumiejąc do końca tego zjawiska, postanowiliśmy poprosić o komentarz sneakersheada Kamila Wróblewskiego, właściciela sklepu SHEZAMME, który od lat pasjonuje się rynkiem butów sportowych w Polsce.

Warszawa: Kolejka po gumowe klapki za tysiąc złotych

Aleksandra Nagel – Well.pl: Kamil, wszyscy pytają, co to za klapki, że warto za nimi stać w godzinnej kolejce. O co chodzi?

Kamil Wróblewski – SHEZAMME: Odpowiedź jest krótka, to najnowsze klapki marki Adidas x Yeezy, które powstały ze współpracy z Kanye Westem.

No dobra, widziałam te klapki w internecie – kawałek gumowego klapka z wycięciem na palce. Niejedna gospodyni domowa może mieć podobne za 20 zł z bazarku. Dlaczego kosztują ponad tysiąc złotych?!

Wszystko zależy od kolorystyki klapek. Najbardziej pożądane modele potrafią rzeczywiście kosztować nawet tysiąc złotych, gdzie ich cena sklepowa to około 300 zł.

Klapki Adidas x Yezzy / materiały prasowe

O.K. Wiemy już, za czym kolejka ta stała, a teraz pytanie, kto tam stał? To raczej nie są zwykli miłośnicy sneakersów?

Na pewno nie. Większość osób, które stoją w takich kolejkach to dealerzy, którzy kupują buty, a potem odsprzedają je za wyższą kwotę. Ostatecznie kupują je sklepy streetwearowe, np SHEZAMME, oraz prywatni handlarze, którzy często sprzedają je dalej za granicę.

To opłacalna sprawa?

Limitowane projekty znanych marek, takich jak Yeezy, Jordan czy Nike trzymają bardzo dobrze swoją cenę. To inwestycja, a społeczność sneakersheadów wciąż ma się dobrze. Pandemia i wojna w Ukrainie nie zniszczyły tego rynku i myślę, że nic nie będzie w stanie go ruszyć. Ludzie lubią mieć limitowane, drogie rzeczy. To jest banalna prawda znana od wieków.

A zdradzisz nam, za czym prawdopodobnie będzie stała kolejna kolejka? (śmiech)

Nadchodząca premiera butów Air Jordan 1 Low x Travis Scott „Reverse Mocha” planowana jest na 21 lipca 2022 i myślę, że to będzie moment, gdy przed sneakersowymi sklepami znów będzie gęsto. Buty te w sklepie będą kosztowały około 600 zł, ale cena sprzedaży z drugiej ręki wahać będzie się w okolicach 6000 zł.

Air Jordan 1 Low x Travis Scott „Reverse Mocha” / materiały prasowe

To już wiemy, dlaczego warto postać trochę w tej kolejce… Szczególnie, jeśli szukamy szybkiego sposobu na inwestycję.

Dokładnie!