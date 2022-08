„Nie ważne, co o tobie mówią, ważne, że mówią” – znasz co? To jeden z klasyków marketingu, który najwidoczniej wciąż się sprawdza. Perfumy Dior Sauvage odnotowują rekordy sprzedaży, a eksperci mówią wprost: To efekt Johnny’ego Deppa.

Efekt Deppa zadziałał. Dior odnotowuje spore zyski!

Jak podaje Businness Of Fashion, w pierwszej połowie roku dział perfum i kosmetyków macierzystej spółki LVMH zanotował 13-procentowy wzrost sprzedaży, co oznacza wzrost przychodów o 3,7 mld dolarów. Z analiz wynika także, że za finansowy sukces pierwszego półrocza w dużej mierze odpowiada konkretny zapach, to Dior Sauvage. Ambasadorem reklamującym perfumy od samego początku ich istnienia jest Johnny Depp – przypadek? Nie sądzę.

Zdaniem ekspertów wielu klientów zdecydowało się na zakup Dior Sauvage po to, by symbolicznie wesprzeć aktora w słynnym procesie Depp kontra Heard. Czuli, że tylko w ten sposób mogą realnie zaprotestować przeciwko Amber Heard i pokazać swoją solidarność z Johnnym Deppem. To ciekawe zjawisko, które powinno dać wiele do myślenia specom od marketingu.

Johnny Depp w reklamie perfumy Dior Sauvage / materiały prasowe

Podczas gdy Disney rozwiązał kontrakt z hollywoodzkim gwiazdorem na realizację kolejnej części „Piratów z Karaibów”, dom mody Dior nie zrezygnował z Johnny’ego Deppa, pozostawiając go ambasadorem swoich topowych perfum. Decyzja z pewnością nie była łatwa, ale jak widać opłacała się.

- Johnny Depp zawsze będzie wdzięczny wszystkim, którzy wspierali go podczas procesu, a w szczególności marce Dior, który był niezłomny i niezachwiany w swoim wsparciu – powiedział rzecznik aktora w jednym z wywiadów, dając jasno do zrozumienia wszystkim fanom Johnny’ego Deppa, że wspieranie luksusowej marki, której aktor jest twarzą, jest jednocześnie wspieraniem gwiazdora.

Perfumy Dior Sauvage hitem sprzedaży

Tak oto w pierwszych miesiącach roku liczba wyszukiwań perfum Dior Sauvage w Google’u wzrosła o 48 proc. – z 823 tys. w marcu 2022 do 1,2 mln w kwietniu 2022 roku, a perfumy reklamowane przez Johnny’ego Deppa zyskały tytuł najlepiej sprzedającego się zapachu na świecie. W popularności wyprzedziły nawet takie klasyki, jak Coco Mademoiselle Chanel czy La Vie Est Belle Lancôme. Co ciekawe, zapach już wcześniej cieszył się sporym zainteresowaniem klientów, ale to właśnie teraz perfumy trafiły na szczyt sprzedaży.

Johnny Depp jest ambasadorem zapachu Sauvage od początku jego istnienia, czyli od 2015 roku, kiedy to perfumy miały swoją międzynarodową premierę. Marka Dior poświęciła wiele lat na sukcesywne budowanie wizerunku wokół Sauvage. Rozprawa sądowa Depp kontra Heard paradoksalnie pomogła im zbudować perfumy – ikonę. Klip reklamowy z udziałem Johnny’ego Deppa w ciągu ostatnich 8 miesięcy wyświetlony został ponad 90 mln razy na YT.