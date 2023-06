Patagonia, czyli firma z ekologiczną misją

Jak rozpoczęła się historia Patagonii? Yvon Chouinard, pasjonat wspinaczki, dostrzegając braki w asortymencie sportów górskich, postanowił samodzielnie stworzyć osprzęt, który będzie mu służył. Robił to na tyle dobrze, że wszyscy chcieli mieć jego haki do wspinaczki. Z czasem rozszerzył asortyment, wkraczając na rynek mody. Tak właśnie wyglądał początek firmy oddającej hołd regionowi Ameryki Południowej, z wizerunkiem szczytu góry Fitz Roy.

Choć firma z jednoosobowej działalności stała się gigantem, to zachowała filozofię, która przyświecała jej założycielowi. Yvon Chouinard dążył do tworzenia rzeczy trwałych, zwracając uwagę na potrzeby środowiska. Wśród działań Patagonii na rzecz środowiska warto wymienić rezygnację ze zwykłej bawełny na rzecz tej uprawianej ekologicznie, produkcję ubrań puchowych z wykorzystaniem certyfikowanego puchu Responsible Down Standard, współpracę z firmami recyklingowymi, czy też wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Firma od lat promuje program Worn Wear, który paradoksalnie zachęca klientów do niekupowania odzieży. Zamiast tego, oferuje przewodniki naprawcze, do zakupów dołącza „fix gear”, a w ostateczności proponuje wysyłkę ubrań do punktów Worn Wear Repair Hub, gdzie ubrania otrzymują "drugie życie".

Patagonia / materiały prasowe

Prezes firmy Patagonia oddaje udziały Ziemi

Od 2017 roku Patagonia bojkotowała działalność Donalda Trumpa związaną ze zmniejszaniem obszarów parków narodowych w Salt Lake City i zachęcała do oddawania głosów na innych kandydatów w wyborach prezydenckich. Na metkach jednej z serii produktów umieszczono napis zachęcający do "przegłosowania dupków".

Firma od 1985 roku przekazywała 1 proc. ze sprzedaży produktów na rzecz organizacji charytatywnych walczących w ochronie przyrody. W 2022 roku właściciel firmy postanowił oddać 98 proc. udziałów firmy w ręce organizacji Holdfast Collective, tłumacząc, że „Ziemia jest naszym jedynym udziałowcem”.

Marka Patagonia uprawia greenwashing? Raport Follow The Money

Patagonia szczyciła się także produkcją Fair Trade i zapewniała, że korzysta z usług dostawców spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że przy produkcji nie można korzystać z pracy przymusowej i pracy dzieci. Co więcej, zakazany jest mobbing, czy też przymusowe nadgodziny. Tydzień pracy nie może trwać więcej niż 60 godzin lub 6 dni ciągłej pracy.

Patagonia raz do roku zlecała kontrolę fabryk niezależnemu inspektorowi. Dodatkowo kontrole przeprowadzały organizacje pozarządowe – Fair Labor Association i FairTrade.

Jednak z niedawno upublicznionych raportów wybrzmiewają niepokojące dane. Zgodnie z nimi, pracownicy pracujący w fabrykach tworzących ubrania dla Patagonii pracują do 17 godzin dziennie i ponad 80 godzin tygodniowo. To znacznie więcej niż Patagonia dopuszcza w swoim kodeksie postępowania. Informacje te były podawane także bezpośrednio przez pracowników produkcji.

- Jak dotąd nie zauważamy żadnej różnicy między współpracą z Patagonią a Primarkiem czy Decathlonem - mówi Kevin Fernando, kierownik fabryki na Sri Lance.

Patagonia / materiały prasowe

Patagonia dołączyła do grona firm fast fashion?

Nowy raport Follow The Money (FTM) wykazał, także że firma produkuje w tych samych fabrykach, w których swoje ubrania pozyskują marki fast fashion. To zwiększyło podejrzenia, że pracownicy pracują w złych warunkach.

Według raportu, Patagonia produkuje niektóre ze swoich ubrań w lankijskiej fabryce Regal Image, gdzie powstają m.in. ubrania dla Primark. W sumie marka odzieżowa współpracuje z 61 fabrykami, z których dwie znajdują się w USA, jedna w Portugalii, a pozostałe w 12 krajach z niskimi płacami i nieetycznymi warunkami pracy. Większość produktów wytwarzana jest w Wietnamie i na Sri Lance.

Prawie 2000 pracowników w fabryce w Wietnamie otrzymywało niższe wynagrodzenie za nadgodziny niż powinni, a wiek pracowników nie był rejestrowany. Problemem jest także płaca. W 2015 roku firma obiecała, że w ciągu 10 lat wszyscy pracownicy w jej łańcuchu dostaw będą zarabiać pensję wystarczającą na życie. Oznacza to, że wystarczy na jedzenie, wodę, mieszkanie, edukację, opiekę zdrowotną, transport i inne podstawowe potrzeby. Tylko 40 proc. fabryk płaci płacę wystarczającą na utrzymanie.

Patagonia: produkcja w fabrykach firm fast fashion to zaleta

Jak tłumaczy się Patagonia? W jej ocenie, korzystanie z tym samych fabryk, co firmy fast fashion to zaleta. Dzięki temu, jako niewielki gracz na rynku branży odzieżowej, Patagonia może podnosić standardy pracy w fabrykach. Dodatkowo w odpowiedzi na doniesienia, Patagonia wystosowała do Follow The Money oświadczenie, z którego wynika, że podejmowane są działania mające na celu opracowanie i wdrożenie strategii zwiększenia płac.

W międzyczasie zaradzając luce płacowej, Patagonia w ramach programu Fair Trade USA wypłaciła miliony dolarów premii w samej Sri Lance.