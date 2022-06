Moda z drugiej ręki z dnia na dzień zyskuje na popularności zarówno wśród tych, którzy chcą zmniejszyć swój ślad węglowy, jak i wśród tych, którzy uwielbiają unikalne, modowe perełki z historią. Według badaczy Jawellerybox Polska to doskonałe miejsce do propagowania tej idei – ale dlaczego?

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, które miasta są prawdziwą kopalnią modowych perełek z drugiego obiegu, mamy odpowiedź.

Raport "The 2022 thrifting report" wyłonił TOP 3 miasta, dla których termin „moda z drugiej ręki” jest już na porządku dziennym, dzięki ogromnej liczbie vintage shopów i second handów, które pozwalają swoim klientom na oszczędności w imię dobra planety.

- Oszczędne zakupy zyskały na popularności w ostatnich latach, przyciągając bardziej świadomych ekologicznie kupujących, którzy chcą zmniejszyć swój ślad węglowy poprzez unikanie szybkiej mody i szukanie niesamowitych okazji. Wielu kupujących udało się do vintage shopów i na pchle targi, aby znaleźć idealny, nowy dodatek do swojej garderoby - od jedynych w swoim rodzaju elementów vintage po biżuterię z recyklingu. Ale które miasto można wprost ukoronować za oferowanie klejnotów z drugiej ręki? - pytają twórcy "The 2022 thrifting report".