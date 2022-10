Najnowszy pokaz Coperni, który odbył się w ramach Paris Fashion Week z pewnością przejdzie do historii mody jako jeden z najbardziej nieoczywistych i innowacyjnych. Wszystko za sprawą spektakularnej metamorfozy Belli Hadid, której sukienka powstała na oczach gości ze… sprayu!

Pokaz Coperni wiosna-lato 2023 na Paris Fashion Week

Duet kreatywny Sébastien Meyer i Arnaud Vaillant przygotował dla gości pokazu Coperni wiosna-lato 2023 wiele niespodzianek – zaczynając od niesamowitych kreacji inspirowanych przełomem lat 90. i 2000, a kończąc na spektakularnym finale, o którym dziś mówi już cały świat.

Reklama

Cały pokaz Coperni SS 23 można uznać za prawdziwy modowy majstersztyk, ale to performance Belli Hadid jest na językach całego świata. Dlaczego? Ponieważ nastąpiło zjawisko, które po francusku nazwalibyśmy „percée”, czyli wielkim przełomem w świecie mody.

Podczas finału goście zgromadzeni w Musée des Arts et Métiers przez około dziewięć minut mieli okazję obserwować, jak biały spray rozpylany na ciele Belli Hadid zamienia się w... suknię!

Naga Bella Hadid w sukni ze sprayu

Zakrywając klatkę piersiową jedną ręką, Bella Hadid weszła na wybieg praktycznie nago. Po chwili wokół niej pojawili się projektanci z Manelem Torresem na czele, którzy rozpoczęli „spryskiwanie” modelki białym specyfikiem.

W jednym momencie włókna substancji zaczęły sklejać się ze sobą, tworząc delikatną tkaninę okalającą ciało Belli Hadid. Po zastygnięciu suknia została uformowana przez projektantów poprzez dodanie motywu opadających ramion oraz wysokiego, asymetrycznego wycięcia.

Efekt końcowy? Powalający. Śnieżnobiała suknia była niesamowicie elegancka, minimalistyczna i wyglądała tak, jakby wykonano ją z delikatnego jedwabiu. Projektanci zapewniają jednak, że w dotyku była miękka jak gąbka.

Jak powstała sprayowa sukienka Belli Hadid?

Na pierwszy rzut oka moglibyśmy powiedzieć, że kreacja Belli Hadid powstała z farby, bo podobnie jak ona, rozpryskiwana była prosto z dyfuzora. W rzeczywistości jednak francuscy projektanci użyli tkaniny Fabrican Spray-on , tj. płynu, który zamienia się w materiał po nałożeniu go bezpośrednio na ciało.

Co ciekawe, technologia ta istnieje od prawie dwóch dekad. Dotąd była głównie wykorzystywana do tworzenia plastrów medycznych. chusteczek higienicznych itp. Teoretycznie więc nie jest to nic innowacyjnego.

W rzeczywistości jednak ten performance domu mody Coperni z pewnością można uznać za przełomowy. Z pewnością zainspirował, oczarował i otworzył nowe drzwi kreatywności twórcom współczesnej mody.