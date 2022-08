Kolekcjonerskie sneakersy od Heineken

Heinekicks to nowa, limitowana seria sneakersów, które powstały z okazji premiery piwa Heineken Silver. Buty są prawdziwą gratką dla kolekcjonerów – są nie tylko unikatowe, ale również totalnie odjechane, jeśli chodzi o design. Nie mogliśmy nie zaprezentować ich w naszym cyklu WELL THING!

Poszczególne kolory, które pojawiają się na sneakersach, odpowiadają dokładnie tym, które znajdziemy w logo marki Heineken. Oczywiście samego logo z gwiazdką również nie mogło zabraknąć, ale to nie wszystko. W podeszwie i specjalnej sznurówce okalającej but płynie prawdziwe… piwo! To nie żart, ale genialny pomysł agencji kreatywnej Le Pub, która właśnie w ten sposób postanowiła podkreślić związek między Heinekicks a Heinekenem. Za design tych zabawnych sneakersów odpowiada także firma reklamowa BBH Singapore a także Dominic Ciambrone – znany fanom obuwia sportowego jako „The Shoe Surgeon”.

- Współpraca z Heineken była dla mnie zabawnym wyzwaniem - mówi Dominic Ciambrone. - Te buty są nie tylko symbolem energii, którą niesie Heineken Silver, ale rzeczywiście mają ją w sobie! Nigdy wcześniej nie projektowałem czegoś takiego! - dodaje twórca.

Sneakersy od Heineken / materiały prasowe

Piwo Heineken płynie w... sneakersach

Przyglądając się sportówkom Heinekena być może zadacie pytanie, jak to się stało, że w podeszwie sneakersów płynie piwo? Otóż, jak twierdzą twórcy projektu, zostało ono wstrzyknięte za pomocą specjalnej chirurgicznej igły. Tak oto złoty napój z procentami pojawił się nie tylko w podeszwie, ale również w specjalnej rurce okalającej buty.

Jednak to nie koniec designerskich atrakcji w Heinekicksach. Na języku sneakersów przymocowany został… otwieracz do butelek z piwem! Przydatne, prawda?

Heineken stworzył kolekcjonerskie sneakersy / materiały prasowe

P.S. Heinekenowe sneakersy będą miały swoją premierę 11 sierpnia, a na rynek trafią zaledwie 32 pary butów. Pierwsza para będzie wystawiona w ramach wydarzenia Project Future w Singapurze od 10 do 15 sierpnia 2022 roku.