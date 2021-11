Nawet jeśli częściej pracujesz z domu, niż biura, warto mieć w swojej garderobie dobrze skrojony, modny garnitur, który będzie twoją wizytówką, podobnie jak zegarek, eleganckie buty i odpowiednio dobrane szlachetne perfumy. Zanim jednak wybierzesz się do ulubionego męskiego butiku, zamówisz garnitur przez internet czy spotkasz się ze swoim krawcem, warto byś znał wiodące trendy w męskiej modzie garniturowej. Oto 8 gorących garniturowych trendów proponowanych przez świat mody na sezon jesień-zima 2021/2022, które – UWAGA! – sprawdzą się nie tylko na oficjalnych wydarzeniach.

Elegancki, tradycyjny garnitur to już przeszłość! Zaskoczony? Czas pandemii sprawił, że moda męska i związane z nią elementy zostały całkowicie przedefiniowane i nawet w bardzo sztywnych dress code’ach pojawia się coraz więcej luzu.

Co prawda, eleganckie, dobrze skrojone, tradycyjne garnitury wciąż wiodą prym na oficjalnych i ważnych wydarzeniach takich, jak ślub czy… pogrzeb (ewentualnie w grę wchodzi również wystąpienie prezydenckie), ale niemal wszędzie indziej garnitur męski stał się bardziej ekstrawagancki, „podatny na modowe eksperymenty”, a jednocześnie swobodny. Jakie zatem akcenty – jeśli chodzi o garniturową modę męską – opanowały wybiegi kolekcje dedykowane na sezon jesień-zima 2021/2022? Zobacz zestawienie!

MARYNARKA OVERSIZE I XXL

Luźny garnitur w stylu lat 80. / Brioni

Pamiętasz stylizacje z filmu „Wilk z Wall Street”? Moda na oversize i XXL rozgościła się również w męskiej garderobie, a inspiracją były z pewnością kolekcje serwowane przez mistrza krawiectwa Giorgio Armaniego w latach 80. ubiegłego stulecia. To właśnie wtedy najwięksi „gracze Manhattanu”, grube ryby światowego biznesu i najbardziej stylowi mężczyźni show-biznesu nosili garnitury od włoskiego krawca.

Jak zatem wygląda męski garnitur oversize w drugiej dekadzie 2021? Projektanci skupili się głównie na marynarkach XXL – obszernych, dwurzędowych, z szeroką linią ramion, długich nawet do połowy uda.

Choć tego typu marynarka nie podkreśla męskiego ciała, nie oznacza to, że nie powinna być dobrze skrojona. Wbrew pozorom przy takich „pudełkowych konstrukcjach” trzeba się nieźle napracować, by garnitur tworzył harmonijną całość.

LUZ, BLUES I LATA 30-TE

Luźna marynarka - moda męska 2021/2022 / Brioni

Opinające ciało marynarki, spodnie tak mocno przylegające do pośladków, jakby skurczyły się w praniu, wyraźnie zarysowana talia – UWAGA, to w modzie męskiej już jest passe! Jeśli chcesz wyglądać jak agent nieruchomości lub yuppie (oczywiście to stereotyp i nie chcemy nikogo urazić), możesz pozostać w erze „ściśniętych gaci”, ale jeśli chcesz wyglądać modnie, spójrz – jak już wspomnieliśmy – na modę z lat 80., a nawet dalej – sięgnij po inspiracje z lat 30. XX wieku. Fred Astaire, Clark Gable czy Humphrey Bogart – zobacz, jakie nosili garnitury. To były prawdziwe perełki krawiectwa!

WYSMAKOWANY MISZMASZ

Modne męskie stylizacje / Brioni

Chcesz być modny? Zacznij myśleć jak… kobieta! Spójrz, w jak genialny sposób Twoja partnerka potrafi połączyć teoretycznie niepasujące do siebie ubrania. Twój garnitur składa się z dwóch, czasem trzech elementów, ale to nie znaczy, że zawsze musisz je nosić wszystkie na raz. W modzie męskiej coraz więcej luzu i miszmaszu, dzięki czemu – posiadając te same ubrania w szafie – będziesz mógł zbudować o wiele więcej ciekawych stylizacji.

Nie zawsze też musisz kupować od razu cały garnitur. Wystarczy, że zdecydujesz się na świetnie skrojoną i dopasowaną do Twojego stylu marynarkę. Mieszając swoje ubrania lub dobierając nowe, twórz tzw. szafę kapsułową.

Trzymaj się też raczej ciemniejszych odcieni, które o wiele łatwiej dopasować. I jeszcze jedna rada od stylistów – ciemniejsza marynarka, jaśniejszy dół. Oczywiście nie jest to twarda zasada, której nie warto zmieniać, ale z pewnością jedna z najbardziej podstawowych w męskich stylizacjach. Eksperymentuj również z modowym miszmaszem, koncentrując się na dodatkach, które – podobnie jak w modzie damskiej – dodadzą Twoim zestawieniom niepowtarzalnego sznytu.

GARNITUR W „NIEMĘSKIM” KOLORZE

Patelowe marynarki 2021/2022 / Brioni

Pudrowy róż, lawenda a może pomarańczowy pudding – co powiesz na taki kolor garnituru? Tak, wiemy, że kojarzy Ci się z wesołym miasteczkiem lub ewentualnie cukierkowatym ślubem w stylu amerykańskiego Południa, ale zapewniamy Cię, że pastele nie są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych miejsc i potrafią być bardzo eleganckie.

Jeśli nie jesteś gotowy na pastelową rewolucję, postaw na coś mniej ekstrawaganckiego – szmaragdową zieleń, szafirowy błękit czy szarość przełamaną kroplą bzu. Nie bój się kolorów, bo potrafią genialnie podkreślić odcień Twojej skóry, włosów czy oczu i dodać Ci szczypty ekstrawagancji.

MODNY BRĄZOWY GARNITUR

Brązowy garnitur / Caneli

Nie masz odwagi, by założyć pastelowy garnitur, ale chcesz wnieść do swojej szafy odrobinę koloru? Postaw na MODNE BRĄZY! Karmel, cynamon, koniak – to odcienie, które zdominowały męskie garnitury na największych pokazach i właśnie takich szukaj w butikach z modą męską.

Brąz to genialne rozwiązanie, jeśli szukasz czegoś, co sprawdzi się w każdej – mniej lub bardziej oficjalnej, sytuacji. Przy okazji wspaniale podkreśla każdy rodzaj karnacji. By Twoja stylizacja nie była jednak zbyt „smutna”, postaw na dodatkowy akcent kolorystyczny, który stworzy ciekawy color blocking – błękitną koszulę lub na przykład lawendową poszetkę.

WZORZYSTE GARNITURY NIE TYLKO DLA NIEJ

Wzorzysty garnitur / Alexander McQueen

Krata lub paski to klasyczne wzory, które pojawiają się na garniturach od dekad, ale jeśli lubisz modowe eksperymenty, pomyśl o czymś bardziej ekstrawaganckim. Garnitury przypominające dzieła sztuki współczesnej, popartowe wzory lub kwieciste marynarki kojarzące się ze starą kanapą babci - to wszystko jest totalnie na czasie!

Tak, zgadzamy się, że to nie jest trend dla każdego. Tak, wiemy, że ekstrawaganckie wzory mogą być trudne w noszeniu i wymagają odrobiny modowego doświadczenia. Tak, niektórzy mogą wyglądać w nich śmiesznie.

Jedno jest jednak pewne – mocny wzór w modzie męskiej to jeden z gorących trendów sezonu i z pewnością zostanie z nami na dłużej. Więc delikatnie przemycamy Ci odrobinę tej ekstrawagancji. Temat do przemyślenia.

DZIANINA ZAMIAST TRADYCYJNEJ KOSZULI

Dzianina a garnitur / Fear of God

Sądzisz, że potrzebujesz nowej, garniturowej koszuli? Jesteś w błędzie. W tym sezonie zamiast klasycznego białego kołnierzyka postaw na… dzianinę!

Jeśli nie wybierasz się na oficjalne przyjęcie, zrezygnuj z białej koszuli i krawata, i załóż mniej oficjalną dzianinową koszulę polo, a w chłodniejsze dni sweter lub golf. Dzianina to jeden z najbardziej gorących trendów ostatnich sezonów!

DWURZĘDÓWKA, ALE, ALE…

Luźne dwurzędowe marynarki / Brioni

Jesteś delikatnie przerażony gorącymi trendami w modzie garniturowej? Mamy coś, co ostudzi Twoje emocje. Na topie wciąż są i będą dwurzędowe marynarki. Możesz odetchnąć, ale… zastanów się, czy nie warto zamienić swojej dotychczasowej, dość obcisłej, dwurzędówki na coś luźniejszego w stylu gangsterów z hollywoodzkich produkcji noir z lat 40. Brzmi ciekawie? Właśnie tak jest, a przy okazji nie musisz się martwić o to, czy po wystawnej kolacji będziesz w stanie dopiąć wszystkie guziki!

Luźne dwurzędowe marynarki są uszyte nie tylko z lżejszych materiałów, ale też mają bardziej miękkie kroje, są wygodniejsze i bardziej elastyczne, jeśli chodzi o mieszanie z innymi elementami garderoby.