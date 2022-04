Jeśli ktoś błędnie zinterpretował Tolkienowską trylogię „Władcy pierścieni”, to z pewnością musi to być Mark Zuckerberg. Trudno inaczej wyjaśnić, dlaczego założyciel Facebooka uważa, że ksywka „Oko Saurona”, którą nazywają go jego współpracownicy, może mieć coś wspólnego z czułością.