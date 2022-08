W czym tkwi sekret sukcesu Elona Muska, Baracka Obamy, Marka Zuckerberga czy Billa Gatesa? Michael Simmons przez wiele lat szukał wspólnego mianownika wśród najbogatszych ludzi na świecie - czegoś, co wskaże nam drogę do podobnych osiągnięć. Wnioski? Głównym składnikiem przepisu na sukces jest „strategia pięciu godzin”.

Jak odnieść sukces, a "strategia pięciu godzin"

Kto z nas nie marzył choć przez chwilę o tym, by pewnego dnia obudzić się z kilkoma zerami więcej na swoim koncie? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Oprah Winfrey, Warren Buffett – to tylko kilka nazwisk, które mogą poszczycić się ogromnym bogactwem. Jak osiągnęli swój wielki sukces?

Pisarz, motywator i założyciel organizacji Empact - Michael Simmons – przez wiele lat szukał odpowiedzi na to pytanie. Po przeanalizowaniu wszystkich życiowych zasad najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie, badacz zauważył, że każdy z nich miał w swoim codziennym harmonogramie okienko czasowe, nazwane przez ogół „strategią pięciu godzin”.

Na czym polega strategia pięciu godzin?

Strategia pięciu godzin w zasadzie jest bardzo prosta i bardzo intuicyjna. Jej idea tkwi w samodoskonaleniu się. Jeśli zależy nam na osiągnięciu sukcesu, powinniśmy opanować umiejętność wygospodarowania czasu dla siebie i wykorzystywania go w przyjemny, ale pożyteczny sposób.

Aktualizowanie wiedzy czy zdobywanie zupełnie nowych umiejętności jest podstawą codzienności ludzi sukcesu. I trudno szukać w tym jakiegoś haczyka, bo nieustanna nauka to klucz do długofalowych korzyści zawodowych.

Jedyny problem tkwi w tym, od czego tak naprawdę zacząć i gdzie szukać rzetelnej wiedzy? W internecie, telewizji, a może na specjalnych kursach? Każdy z tych pomysłów jest dobry, ale najbogatsi ludzie na świecie stawiają mimo wszystko na stare, dobre książki i gazety.

Sukces a czytanie książek

Bill Gates czyta ok. 50 książek rocznie, Mark Zuckerberg czyta przynajmniej jedną książkę na dwa tygodnie, a Elon Musk czytał niegdyś dwie książki dziennie! Co więcej, niektórzy ludzie sukcesu regularnie publikują swoje polecenia jeśli chodzi o nowe publikacje. Na Well.pl przeczytacie m.in. o książkowych ulubieńcach Billa Gatesa.

Książki to doskonały sposób aktualizowania swojej wiedzy. Poza tym poprawiają jakość słownictwa, wspomagają koncentrację i wzmacniają umiejętności komunikacyjne.

Co więcej, w jednym z wywiadów Barack Obama jawnie przyznał, że jeszcze jako prezydent USA szukał w książkach pewnego rodzaju ukojenia, były dla niego sposobem na uspokojenie myśli. I to ma sens.

Badania opublikowane jeszcze w 2009 roku wykazały, że czytanie książek łagodzi stres o wiele szybciej niż nawet samo słuchanie muzyki – zaledwie kilkanaście minut dziennie może obniżyć poziom kortyzolu aż o 70 proc.!

Chyba czas na to, by wybrać się do ulubionej księgarni lub biblioteki, bo chyba nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie swojej przygody z książkami niż lato!