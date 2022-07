Zanim Bill Gates stał się jednym z najbogatszych ludzi świata, też musiał wysyłać swoje CV do przyszłych pracodawców. Jak wyglądało jego resume, gdy miał zaledwie 18 lat? Miliarder podzielił się swoim życiorysem sprzed 48 lat, by tym samym zainspirować miliony młodych ludzi poszukujących obecnie pracy.

Bill Gates jako 18-latek - CV

Dobrze przygotowane CV jest istotnym elementem procesu poszukiwania pracy, które w wielu przypadkach decyduje o tym, czy dany kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jak z zadaniem stworzenia dobrego życiorysu poradził sobie 18-letni Bill Gates? Jego zdaniem – umiarkowanie dobrze.

Reklama

„Bez względu na to, czy jesteście świeżo upieczonymi absolwentami, czy zostaliście wyrzuceni z uczelni, jestem pewien, że wasze resume wyglądają dużo lepiej niż moje 48 lat temu” – napisał miliarder na swoim profilu na LinkedInie, dołączając do postu zdjęcie swojego CV sprzed niemal pół wieku.

Bill Gates pokazał swoje CV sprzed 48 lat

Gates stworzył to resume, gdy był studentem pierwszego roku na Harvardzie i wbrew temu, co twierdzi sam zainteresowany – jego doświadczenie już wtedy prezentowało się imponująco. Do tego stopnia, że nawet obecnie może posłużyć jako inspiracja dla wielu młodych osób poszukujących swojej ścieżki zawodowej.

Miliarder już 48 lat temu mógł bowiem pochwalić się nie tylko rozpoczęciem studiów na prestiżowym Harvardzie, ale też współtworzeniem kilku inicjatyw z zakresu projektowania oprogramowania do zarządzania listą płac oraz systemów przepływu ruchu i systemów operacyjnych. Znał też kilka języków programowania m.in. COBOL, ALGOL i FORTRAN.

Na samym Harvardzie Gates zdążył natomiast ukończyć z najwyższą oceną kursy z zakresu zarządzania bazami danych, projektowania struktury systemów operacyjnych oraz grafiki komputerowej. Sporo jak na 18-latka.

Wielu komentujących post Gatesa zwróciło uwagę na jego ogromne doświadczenie w tak młodym wieku.

„Szczerze mówiąc, uważam, że posiadanie takiego CV w wieku 18 lat jest niemożliwe dla 99,99% ludzi” – napisał jeden z komentujących. „Biorąc pod uwagę, że jest to 48-letnie CV, wciąż wygląda znakomicie!” – dodał inny.

„Bill, dziękuję, że o tym wspominasz. Fantastyczne jednostronicowe resume. Wszyscy powinniśmy mieć kopie swoich CV sprzed lat jako punkt odniesienia na przyszłość. Czasami zapominamy, jak wiele osiągnęliśmy w życiu” – stwierdził inny użytkownik.

Sam post zgromadził dodatkowo ponad 3,3 tys. udostępnień oraz 143 tys. reakcji, co tylko potwierdza, jak doświadczenia z przeszłości Billa Gatesa mogą być cenne i inspirujące dla współczesnych pracowników.