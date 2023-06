Lody waniliowe i czarne jak smoła espresso – to idealna kompozycja na gorące, letnie dni. Proste połączenie jest symbolem włoskiego "dolce vita", a media w ostatnich dniach rozpisują się o fenomenie "l'affogato al caffè". Sprawdzamy, dlaczego kawa z lodami cieszy się w tym roku tak wielką popularnością.

Espresso affogato hitem lata 2023, ale Włosi wolą klasykę

Chociaż sam bardzo lubię espresso affogato i od kilku lat delektuję się nim podczas wakacyjnych posiadówek na balkonie, to podczas wielu podróży do Włoch nie spotkałem nikogo, kto by je zamawiał. Podobne wrażenia ma Piotr Kępiński, poeta, krytyk literacki, a zarazem autor reportaży na temat Włoch. Jak mówi, oczywiście wszyscy Włosi znają affogato, ale czy lubią?

Reklama

– Muszę powiedzieć, że tylko raz ktoś przy mnie zamówił ten deser w restauracji. Ja sam również tylko raz go próbowałem i był niezły. Mam wrażenie, że młodsze pokolenie niespecjalnie za nim przepada, ale ludzie starsi – owszem. Znają, lubią, bo chyba przypomina im młodość, lata 50. i 60. XX wieku, kiedy Włochy kwitły, a oni wiedli spokojne, słodkie i kolorowe życie – opowiada w rozmowie z Well.pl pisarz i obserwator włoskiego życia mieszkający w Rzymie i czasami w abruzyjskim Collelongo (które opisał w niedawno wydanych reportażach "Szczury z via Veneto" i "W cieniu Gran Sasso. Historie z Abruzji").

Być może mężczyźni są mniej spostrzegawczy. Dlatego pytam o affogato również Magdę Jobko, która w Wydawnictwie Czarne zajmuje się promocją książek Piotra Kępińskiego, a prywatnie jest wielką miłośniczką włoskiego "dolce vita". Magda przebywa aktualnie w słonecznej Ligurii i być może łatwiej będzie jej dostrzec ten fenomen. Co odpowiada?

– Mówiąc szczerze nie widzę tego kompletnie we Włoszech, ale może to kwestia regionu. Włosi – z mojego punktu widzenia – wybierają klasyczne kawy i desery. Wśród turystów w Turynie króluje "bicerin" [espresso, czekolada i śmietanka w małym kieliszku – przyp. TK], a w Ligurii, gdzie teraz jestem, w tradycyjnych kawiarniach trudno o kawę z lodami. Jedynie w bardziej turystycznych punktach. Oczywiście są to moje obserwacje, natomiast na przestrzeni wielu wizyt w kilku ostatnich latach, nie zauważyłam wzrostu popularności affogato ani jego szczególnej ekspozycji w kawiarniach.

Espresso affogato / Instagram @

Media w ostatnich dniach rozpisują się jednak o ogromnej popularności włoskiej kawy z lodami w mediach w społecznościowych. Instagram nie pozostawia złudzeń. Znacznik #affogato w ostatnim czasie cieszy się popularnością na stronach z Hong Kongu, japońskiego Sapporo czy Londynu – trudno jednak natknąć się od razu na włoskie strony, które wychwalałyby rodzimy, bądź co bądź, specjał.

Trend na affogato - lody i kawa w jednym

Niestety, trudno powiedzieć. Ale jak opisywała już jakiś czas temu Anna Rymanek na blogu CoffeeDesk.pl, espresso affogato to deser przeciwieństw, które wspaniale się ze sobą komponują i uzupełniają. Być może dlatego?

- Gorące, bogate w smaku espresso z nutą czekolady bądź karmelu oraz zimne, aksamitne lody to połączenie, które z pewnością Was zaskoczy. Dodatkowo, przy powolnym polewaniu lodów espresso na kawie tworzy się cudowna, puszysta pianka – opisuje.

Tajemnica idealnego affogato

Popularny portal kawowy wskazuje jednak, że teoretycznie prostą recepturę, bardzo łatwo popsuć. Stąd warto postawić na dobrej jakości składniki. Dobre ziarna kawy i odpowiedni sprzęt to podstawa, choć jak wspomina Anna Rymanek, sprzęt wcale nie musi być skomplikowany i wysokiej klasy.

Niedawno opisywaliśmy chociażby kawiarkę "moka" wynalezioną przez Bialetti, której prostota sprawiła, że dobrym espresso można się cieszyć w każdym domu. Sprawdzi się ona również do przygotowania affogato.

- Dzięki niej wydobędziemy z kawy cały aromat i uzyskamy intensywny napar, idealny do przygotowania przepisu na kawę affogato" – pisze specjalistka ze świata kawy.

Dopełnieniem espresso są lody, które można przygotować samodzielnie, nawet w zwykłym mikserze. Wystarczy zalać je gorącym espresso i gotowe.

- Taka kawa affogato to kwintesencja włoskich wakacji skąpanych w ciepłych promieniach słońca – podsumowuje w CoffeeDesk Anna Rymanek, prowadząca zarazem bloga fitsweet.pl.

Włoskie smaki lata - gelato i espresso

Magda Ciach-Baklarz z portalu Italia poza szlakiem i autorka przewodników po Włoszech zwraca uwagę, że affogato to symboliczne połączenie, które celebruje dwa z najbardziej ikonicznych elementów kultury, jakimi są lody i espresso. I także ona podkreśla, że kluczem do idealnego affogato jest jakość i świeżość zarówno lodów, jak i kawy.

- W przypadku lodów ważne jest, aby były kremowe i gładkie, najlepiej o smaku wanilii, która przeciwdziała goryczce espresso – mówi i jak podkreśla, dla niej affogato to idealny sposób na celebrowanie włoskiego „dolce vita”. - Prostota, jakość i cieszenie się małymi przyjemnościami życia niezależnie od tego czy jestem we Włoszech, czy deser przygotowuję w domowym zaciszu. Idealny na gorące lato! – opisuje autorka przewodników po Toskanii, Umbrii czy północnych Włoszech.

Przepis na idealne affogato

Oto gotowy przepis na włoskie affogato autorstwa Anny Rymanek opublikowany w CoffeeDesk.pl:

SKŁADNIKI:

Lody waniliowe:

1 szklanka (250 ml) mocno schłodzonej śmietanki 30% tłuszczu

¾ szklanki (180 ml) mocno schłodzonego mleczka zagęszczonego słodzonego

50 g serka mascarpone

1 laska wanilii

Dodatkowo: espresso

PRZYGOTOWANIE:

Lody waniliowe

Do misy miksera dodać zagęszczone mleczko, serek mascarpone oraz ziarenka z laski wanilii. Całość dokładnie wymieszać, aż masa będzie jednolita i dobrze napowietrzona, a następnie odstawić do lodówki na czas przygotowywania śmietanki.

Schłodzoną śmietankę ubić na puszysty krem.

Zmniejszyć obroty miksera i powoli dodać wcześniej przygotowaną masę z mleczka i mascarpone.

Gotową masę przełożyć do szczelnie zamykanego pojemnika, wyrównać i odłożyć do zamrażalnika na kilka godzin, aż stwardnieją.

Cafe affogato

Do filiżanki nałożyć 1-2 gałki domowych lodów waniliowych (można lody wyjąć chwilę wcześniej, żeby lepiej się nabierały) i zalać gorącym espresso. Podawać od razu po przygotowaniu.