Serbska śliwowica dołączyła właśnie na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. To wyjątkowe wyróżnienie w rzeczywistości ma być jednak hołdem wobec wielkiej tradycji przygotowywania tego trunku, budowania więzi rodzinnych i samej tożsamości kulturowej.

- Wpisanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowywania śliwowicy i jej wykorzystania na co dzień na listę reprezentatywną UNESCO w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia widoczności niematerialnego dziedzictwa kulturowego po poziomie krajowym i lokalnym, a także „żywego dziedzictwa” Serbii – czytamy w komunikacie wystosowanym przez UNESCO.