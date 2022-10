Irlandzki konkurs World Steak Challenge jak co roku wyłonił zwycięzcę wśród najlepszych steaków na świecie. Tym razem wcale nie znajdziemy go w Finlandii, Szwajcarii czy USA. Po raz pierwszy w historii rajem dla mięsożerców została Japonia i jej steak Wagyu!

Japoński Wagyu najlepszym stekiem na świecie 2022

Jak co roku w Dublinie zorganizowano World Steak Challenge, czyli najbardziej mięsożerną imprezę świata. prawdziwy raj dla wszystkich mięsożerców! I choć wydarzenie to wzbudza sporo emocji, całość podsycił w tym roku fakt, że po raz pierwszy historii konkursu wygrała... Japonia!

Podczas World Steak Challenge 2022 wyłoniono podium na poziomie trzech kategorii: fliet, ribeye i polędwica. Podobnie jak na festiwalach wina, każdy stek, który spełniał odpowiednie standardy, otrzymał adekwatny do nich medal. Nie obyło się jednak bez wyłonienia jednego, powszechnego zwycięzcy – Najlepszego Steka na świecie 2022.

Od 2018 r. najwyższe noty zawsze trafiały do fińskiego producenta JN Meat. W tym roku jednak w konkursie po raz pierwszy wziął udział także japoński producent Starzen Co. i w mgnieniu oka zdobył większość prestiżowych tytułów: The World's Best Steak, World's Best Polędwica i World's Best Grain-Fed.

Starzen Co. rozkochało w sobie jury japońskim Wagyu „Akune Gold”, które pochodziło od 30-miesięcznej samicy z klasy A4 wychowanej w Regionie Kagoshima.

I choć Wagyu rzeczywiście nie miał sobie równych, podczas World Steak Challenge 2022 pojawiło się także kilku innych wybitnych producentów steków. Kto jeszcze zasłużył na nagrodę? Polacy!

Polskie steki wśród najlepszych na świecie

W kategorii najlepszego Ribeye nagrodę otrzymał australijski Jack's Creek, a za najlepszy na świecie filet uznano polskie mięso z MFC Carni!

Warto zaznaczyć, że w tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba kandydatów, a ich wyroby były oceniane w ciemno przez panel ponad 60 niezależnych ekspertów, w tym Richiego Wilsona i szefa kuchni Fire Steakhouse.