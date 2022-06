Mistrzostwa Świata w Whisky

Coroczne zawody World Spirits Competition w San Francisco odbywają się od 2000 r. i obecnie są najdłużej działającym konkursem degustacji w ciemno („blind tasting” – red.) na świecie. Tegoroczna edycja była też większa niż kiedykolwiek – jurorzy oceniali przeszło 5 tys. próbek trunków różnych z kategorii z 40 krajów na świecie.

I chociaż same degustacje miały miejsce na przestrzeni dwóch tygodni wiosny, to ostatecznych wyników nie poznaliśmy do oficjalnej ceremonii, która odbyła się w piątek 24 czerwca w San Francisco. To właśnie na niej ogłoszono zwycięzców wszystkich kategorii oraz tej najważniejszej – kategorii ogólnej we wszystkich klasach whisky.

Najlepsza whisky świata 2022

40-letni Benromach, single malt whisky/fot. Benromach

W tym roku jurorów najbardziej zachwycił 40-letni szkocki single malt produkowany przez destylarnię Benromach.

Trunek pochodzi z położonego wokół rzeki Spey regionu Moray, znajdującego się w północno-wschodniej części Szkocji. Choć hrabstwo jest jednym z mniejszych, to jednak na jego terenie znajduje się około pięćdziesiąt światowej klasy destylarni. Ze względu na umiarkowany klimat whisky produkowane lokalnie z reguły charakteryzują się łagodniejszym smakiem z mniej wyczuwalnymi nutami torfowymi.

Taki nie jest jednak triumfator tegorocznych mistrzostw w whisky. 40-letni single malt pochodzi z destylarni Benromach, mogącej pochwalić się 125-letnimi tradycjami wytwarzania whisky. Starzony w beczkach po wytrawnym sherry olosoro trunek charakteryzuje się przede wszystkim dużą mocą – w chwili zabutelkowania miał 57,1 proc. zawartości alkoholu.

Aromat trunku opisywany jest jako „jasny, przepełniony przyprawami do pieczenia i duszonymi owocami z sadu”. W smaku wyczuwalne są natomiast aksamitne nuty karmelowe przechodzące w croissanty. To, co jednak najbardziej wyróżnia 40-letniego Benromacha na tle konkurencji, to finisz.

Jurorzy opisywali go jako „tytoniowy, skórzany, z elementami toffi, który bardzo długo pozostaje na języku i nie chce zniknąć”, dzięki czemu „ma się okazję kontemplować złożoność napoju przez bardzo długi czas”.

Co ciekawe, 40-letni Benromach dostępny jest w całkiem przystępnej cenie, jak na swój wiek, klasę i charakterystykę. Butelkę trunku można wciąż nabyć za 1 tys. dolarów, choć po sukcesie na mistrzostwach w San Francisco trudno spodziewać się, by cena ta nie wzrosła w najbliższym czasie.

Lista zwycięzców pozostałych kategorii oraz finalistów kategorii ogólnej whisky dostępna jest na stronie San Francisco World Spirits Competition.