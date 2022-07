Catering dietetyczny od Ewy Chodakowskiej to jedna z najpopularniejszych propozycji na rynku szeroko pojętych diet pudełkowych - ale czy za sławą trenerki Ewy idzie także jakość jej produktów? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie postanowilłam sprawdzić, czy Be Diet Catering to rzeczywiście najlepsza inwestycja w zdrowie?

Dieta Pudełkowa Ewy Chodakowskiej - początki nie tak trudne

Mogłoby się wydawać, że praca zdalna zachęci ludzi do regularnego gotowania, ale w ciągu ostatnich dwóch lat większość z nas zdążyła się przekonać, że tak nie jest. Zasady work-life-balance czasami trudno wprowadzić w życie i być może właśnie dlatego popularność cateringów dietetycznych zaczęła mocno wzrastać.

Jako fanka nowoczesnych i prostych rozwiązań z ciekawością podeszłam do testu diety pudełkowej Be Diet Catering Ewy Chodakowskiej. Co prawda, nie zależało mi na tym, żeby stracić czy przybrać na wadze, ale sama kwestia zdrowego jadłospisu zawsze była dla mnie w pewnym sensie kłopotliwa. Zwykle bywało tak, że śniadania, obiady czy kolacje traktowałam raczej jako konieczność niż sposób na doładowanie organizmu odpowiednią dawką witamin i minerałów. Działało to na zasadzie: „jem, bo trzeba jeść, więc zrobię sobie tosta z plastrem sera”. I tak każdego dnia, nie mówiąc już o jakiejkolwiek regularności posiłków czy poznawaniu nowych smaków.

Na stronie Be Diet Catering znalazłam aż 8 różnych wariantów diety: Optimal, Vege, Vege + Fish, Mom2Be, Low IG (less gluten, no lactose), Keto, Hashimoto oraz Rodzinny Box. Który okazał się dla mnie najlepszy?

Dieta pudełkowa Ewy Chodakowskiej - test redakcyjny / archiwum prywatne

Be Diet Catering: co powinniśmy zrobić zanim zaczniemy?

Aby wariant diety i jej kaloryczność został odpowiednio dobrany, Be Diet Catering umożliwia skorzystanie z bezpłatnej konsultacji telefonicznej z dietetyczką kliniczną. Tak też zrobiłam.

I tu kolejne zaskoczenie! Podczas rozmowy dietetyczka nie tylko zebrała podstawowe informacje takie jak wzrost, waga, preferencje żywieniowe, przebyte choroby, styl życia i deklarowana aktywność fizyczna, ale także zachęciła mnie, abym wykonała podstawowe badania, które pozwolą określić stan mojego organizmu. To miało pomóc wykluczyć ewentualne zaburzenia metaboliczne lub choroby, które z jednej strony determinują wybór odpowiedniej diety, a z drugiej – mogą wpływać na jej skuteczność. Podobno najgorsza dieta to taka, która jest niedopasowana do potrzeb naszego organizmu.

Po rozmowie z ekspertką udałam się więc na podstawowe badania krwi, dzięki którym dobrałam odpowiednią, prozdrowotną opcję diety. Konsultacje odbyłam ponownie, gdy odebrałam już swoje wyniki. Wszystkie te informacje stały się podstawą do wyboru wariantu diety oraz jej kaloryczności.

I co ciekawe - niektórym ciągle wydaje się, że im niższa kaloryczność diety, tym będzie bardziej skuteczna. To mit! To właśnie uświadomiła mi ekspertka Be Diet Catering. Organizm na zbyt dużym deficycie kalorycznym może paradoksalnie zacząć magazynować kalorie, zaś my sami, będąc na wiecznym głodzie – możemy częściej podjadać. Nie wspominając o obniżonym nastroju spowodowanym głodem. A przecież nie o to chodzi. W końcu jedzenie ma być także przyjemnością, prawda?

Dieta pudełkowa Be Diet Ewy Chodakowskiej - jedno z dań / archiwum prywatne

Be Diet „Low IG, no lactose, less gluten” 2000 kcal - jakość jak w restauracji, tylko że z dostawą do domu

Ostatecznie wspólnie wybrałyśmy dietę Be Diet „Low IG, no lactose, less gluten” 2000 kcal. Ta opcja wydała się najrozsądniejsza, bo moim głównym celem było zniwelowanie ciągłego zmęczenia, wprowadzenie regularności posiłków i ogólna poprawa samopoczucia.

I tak już następnego dnia przed moimi drzwiami stało urocze pudełko z posiłkami na cały dzień. Plusem był fakt, że posiłki zapakowane były w ekologiczne, biodegradowalne pudełka.

I teraz, co najważniejsze - szczerze mówiąc, dania były bardzo zróżnicowane i… bardzo duże. To dosyć miłe zaskoczenie, biorąc pod uwagę fakt, że słowo „dieta” zwykle kojarzy się z głodówką. W tym przypadku o głodzie nie było w ogóle mowy.

Ważną informacją jest także to, że to my decydujemy, o której godzinie najpóźniej może pojawić się kurier. Dzięki temu zyskujemy pewność, że posiłki zostaną dostarczone, zanim wyjdziemy do pracy.

Jeśli natomiast z jakiegoś powodu nie będzie nas danego dnia w domu, wystarczy poinformować o tym zespół Be Diet Catering, a dieta zostanie przesunięta na inny kolejny. Sama skorzystałam z tej opcji, kiedy wyskoczył mi niespodziewany wyjazd.

Dieta pudełkowa Be Diet Ewy Chodakowskiej - jedno z dań / archiwum prywatne

Dieta BeDiet Catering - cena

Ceny BeDiet Catering wahają się od 65 do 83 zł za dzień w zależności od wybranego wariantu. Możemy także zdecydować się na zamówienie 60-dniowego "Pakietu Metamorfoza", za który zapłacimy 5388 zł. Co ciekawe, można również zapłacić za niego poprzez 12 rat po 449 zł na miesiąc.

Czy zdrowa dieta może być smaczna?

Z reguły jestem dosyć wybredna jeśli chodzi o jedzenie, dlatego obawy przed tym, jakie posiłki dostanę, były zrozumiałe. Na stronie Be Diet Catering mamy na szczęście możliwość sprawdzenia planowanego jadłospisu na najbliższy tydzień.

Wcześniejszy strach przed dietą ostatecznie okazał się zbędny, bo dania były naprawdę bardzo smaczne i zróżnicowane – od chlebka bananowego z serkiem cynamonowym, przez puddingi kawowe, owocowe smoothie i kolorowe sałatki, aż po fit burgery z frytkami z batatów Wydawać by się mogło, że w diecie z niskim indeksem glikemicznym nie ma mowy o deserach – a jednak! Odpowiednie dobranie składników, zdrowe zamienniki oraz danie zaprojektowane przez dietetyczki kliniczne i przygotowane przez zespół cenionego szefa kuchni gwarantują, że dieta jest nie tylko smaczna, ale też dobrze zbilansowana. Za swoją faworytkę uznaje fit pizzę z kalafiora z sosem pomidorowym i parmezanem - niebo w gębie!

Dieta pudełkowa Be Diet Ewy Chodakowskiej - jedno z dań / archiwum prywatne

Co więcej, ekspertki z cateringu Be Diet regularnie monitorowały sytuację, pytając czy dieta jest smaczna, czy dobrze się czuję i czy zauważam jakieś niedogodności. Przez cały miesiąc stosowania diety czułam, że nie tylko zdrowo się odżywiam, ale także że mam profesjonalne wsparcie. To wiele zmienia.

Czy dieta pudełkowa Be Diet Catering jest skuteczna?

Po miesiącu testowania diety pudełkowej od Ewy Chodakowskiej mogę powiedzieć, że totalnie rozumiem zachwyt ideą cateringu dietetycznego, a także samym Be Diet Catering. I nie chodzi tu tylko o oszczędność czasu, wygodę czy smak.

Dzięki odpowiedniej kaloryczności oraz zbilansowanemu jadłospisowi z ręką na sercu przyznaję, że mam o wiele więcej energii i – co najważniejsze – mój organizm nauczył się regularności w spożywaniu posiłków, a na tym zależało mi najbardziej. Wiem też już teraz, na co zwracać uwagę przy wyborze cateringu, aby mieć pewność, że jestem w dobrych rękach. Menu tworzone przez dietetyka klinicznego, możliwość bezpłatnej konsultacji z nim przed doborem diety i w trakcie jej stosowania oraz wysoka jakość produktów – to elementy, które możemy szybko zweryfikować. I są one ważne nie tylko po to, aby smacznie jeść, ale także, żeby prawidłowo odżywiać swój organizm.

Be Diet Catering - efekty

wysmuklenie sylwetki dzięki pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu

poprawa wyglądu cery

lepsza jakość snu

mniejsza ochota na podjadanie słodkich przekąsek

lepsze samopoczucie

poprawa koncentracji i pamięci

większa ilość energii na co dzień

Dieta pudełkowa Be Diet Ewy Chodakowskiej - test redakcyjny / archiwum prywatne

A zatem – jeśli ktoś kiedykolwiek zapyta mnie czy warto inwestować w Be Diet Catering odpowiem, że tak, bo nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja we własne zdrowie.