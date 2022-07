10 włoskich deserów, które rozpieszczą twoje podniebienie

Przepisy włoskiej kuchni rozkochały w sobie cały świat, ale oprócz kultowej pizzy i makaronu na tysiąc sposobów, w jej skład wchodzą także desery. Mleczne, kremowe, z dodatkiem odświeżających nut owoców – w tych słodkościach naprawdę można się zakochać! Oto przegląd 10 włoskich deserów, których powinniście spróbować choćby raz w życiu - najlepiej podczas włoskich wakacji!

1. Tiramisu

Nasz ranking otwiera kultowe tiramisu! Ten deser wyróżnia się przede wszystkim idealnie zbalansowanym smakiem. Składa się z biszkoptów nasączonych Amaretto oraz kawą, kremu z serka mascarpone oraz posypki z gorzkiej czekolady lub kakao – już na samą myśl cieknie nam ślinka!

Sekret tiramisu tkwi jednak w szczegółach, dlatego bardzo ważnym elementem jego przygotowania jest wybór składników najwyższej jakości. Włosi kochają wszystko to, co domowe, a wszelkim sztucznościom mówią stanowcze NIE.

2. Panna Cotta

Panna Cotta pochodzi z północnej części Włoch. Jest czymś na wzór mlecznej galaretki polanej owocowym musem. Brzmi i wygląda przepysznie, ale największą zaletą tego deseru jest prostota.

W jego skład wchodzi jedynie mleko, śmietanka, cukier oraz żelatyna - jeśli jednak chcemy poczuć prawdziwy włoski klimat, najlepiej będzie dodać do tej mieszanki odrobinę wanilii lub skórki z cytryny.

3. Cannoli

Sycylijskie cannoli to nic innego jak kruche rurki wypełnione po brzegi słodkim nadzieniem. Można by więc porównać je do klasycznych rurek z kremem, ale tak naprawdę to coś o wiele bardziej kuszącego!

Specjalne ciasto na cannoli jest smażone w głębokim tłuszczu, a sekret cukierników tkwi w tym, aby napełnić je kremem (po same brzegi!) tuż przed podaniem. Co więcej, deser ten może występować w najróżniejszych wersjach smakowych. Możemy zdecydować się na krem pistacjowy, czekoladowy, waniliowy – jesteśmy wprost rozpieszczani wyborem!

4. Cantuccini

Wiele osób uważa, że kawa i ciastko to połączenie idealne. Włosi także wychodzą z tego założenia – mają nawet specjalne ciastka do kawy! Są nimi cantuccini, czyli twarde mini wypieki z migdałami przypominające nieco sucharki.

Zwykle podaje się je w towarzystwie słodkiego wina oraz kawy. Cały rytuał cantuccini polega natomiast na tym, by moczyć je przez kilka minut w napoju i zjeść dopiero kiedy zmięknie.

5. Torta Barozzi

To wystawne ciasto składa się z migdałów, orzeszków ziemnych, kawy i gorzkiej czekolady. Receptura została stworzona w małej wiosce Vignola, niedaleko Modeny, pod koniec XIX wieku przez utalentowanego cukiernika Eugenio Golliniego.

Wuj Eugenio Golliniego, właściciel piekarni Gollini, postanowił zachować przepis w tajemnicy. Dzięki temu deser ten stał się prawdziwą legendą, która dziś już jawi się jako jedna z najsłynniejszych kreacji kulinarnych w regionie.

6. Budino di riso

Budino di riso to ciekawa hybryda tarty i budyniu. Mała skorupka wykonana z kruchego ciasta jest wypełniona kremowym puddingiem ryżowym, który doprawia się zwykle skórką z cytryny i anyżowym likierem.

Co ciekawe, w Toskanii deser ten najczęściej podawany jest na śniadanie. W innych częściach Włoch jednak znany jest jako słodka przekąska po obiedzie.

7. Pasticciotto leccese



Pasticciotto leccese składa się z kruchej skórki – pierwotnie zrobionej ze smalcu, obecnie często zastępowanej masłem – wypełnionej przepysznym nadzieniem z kremu jajecznego oraz konserwowanych wiśni.

Ten apulijski przepis stworzony przez lokalnego cukiernika w 1745 roku jest najbardziej typowy dla regionu Salento, a konkretnie pięknego miasta Lecce. Zdaniem Włochów każdy, kto choć raz doświadczył błogości jedzenia ciepłego pasticciotto prosto z piekarnika, będzie go pragnąć za każdym razem, gdy tylko przyjdzie ochota na słodkie.

8. Sfogliatelle

Choć Neapol zapisał się w historii jako miejsce narodzin pizzy, w rzeczywistości jest kolebką wielu cudownych przepisów. Wśród nich na honorowe miejsce zasługuje sfogliatelle. Chrupiąca, wielowarstwowa skorupka z cienkiego ciasta francuskiego w kształcie ogona homara jest wypełniona soczystą mieszanką sera ricotta, kaszy mannej, cukru, jajek i kandyzowanych cytrusów.

Tradycyjny przepis na sfogliatelle często nazwa się Santarosą na cześć tytułowego klasztoru w pobliżu Salerno, gdzie po raz pierwszy powstał deser. Stworzyła go zakonnica, która starała się znaleźć sposób na wykorzystanie resztek kaszy mannej. Cóż za błogosławieństwo!

9. Crostata ricotta e visciole

Przepis na tartę Crostata ricotta e visciole jest równie prosty, co przepyszny. Jego początki sięgają XVIII wieku, kiedy papieski dekret zabronił Żydom sprzedawania nabiału chrześcijanom. Ci postanowili więc „ukryć” ser ricotta między dwiema warstwami ciasta i wiśniami.

Dziś w cukierniach można znaleźć różne wersje oryginalnego przepisu. Zwykle jednak kruche ciasto z ricottą posypane jest dużą ilością wiśni. Tworzący się kontrast między słodyczą sera a kwaśnym smakiem owoców to naprawdę idealne połączenie!

10. Bonet

Jajka, cukier, mleko, kakao, koniak, herbatniki Amaretto i orzechy laskowe to tradycyjne składniki kremowego deseru z Piemontu zwanego Bonet.

Jego nazwa nawiązuje do kształtu „zakręconego kapelusza” nadanego przez tradycyjną miedzianą formę o ściętym stożku, która używana jest do przygotowywania ciasta w kąpieli wodnej. Pssst… Podobno najlepiej smakuje na zimno.