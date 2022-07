Niektórzy ludzie podróżują, by odkrywać nowe kultury i ćwiczyć języki obce. Inni wolą jednak spędzić swój urlop na podziwianiu sielskich krajobrazów w towarzystwie... najlepszego wina! Turystyka winiarska, czyli enoturystyka, to propozycja zanurzenia się w historii, zapachu i smakach soczystych winorośli – ale gdzie szukać miejsc, które nam to zaoferują? Okazuje się, że wiele takich ofert znajdziecie również w Polsce. Przed wami zestawienie NAJPIĘKNIEJSYZCH POLSKICH WINNIC z noclegiem i innymi atrakcjami, dzięki którym wakacje staną się bardziej rajskie, niż w samym Saint Tropez!

Wakacje 2022, czyli moda na enoturystykę

Gdy mówimy o krajach, które słyną z produkcji wina, zwykle myślimy o Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Okazuje się jednak, że szlachetne uprawy winorośli to także duża część kultury naszego państwa. Zaskoczeni?

Jeśli chcecie się o tym przekonać, zapraszamy w podróż po najlepszych polskich winiarniach, dzięki którym będziecie mieli okazję dowiedzieć się nieco więcej o winie, bioróżnorodności oraz o tym, jak mieszkańcy malutkich miasteczek odnoszą się dziś do swojej tradycji i historii.

Oto nasze "wellowe" zestawienie NAJPIĘKNIEJSZYCH WINNIC W POLSCE:

Polska winnica: Dwór Sanna, Modliborzyce – Roztocze

Dwór Sanna / materiały prasowe

Dwór Sanna to nasz numer jeden, jeśli chodzi o winiarskie podróże po Polsce. Na pierwszy rzut oka wygląda po prostu jak niezwykle elegancki hotel SPA w zacisznym zakątku – i rzeczywiście tak jest. Niewiele osób wie jednak, że to miejsce ma do zaoferowania znacznie więcej.

Hotel otacza zabytkowy park, który stanowi dom dla wyjątkowych drzewostanów i bajkowych stawów – uwierzcie nam, może się tam przechadzać godzinami! Ale to nie koniec wspaniałości. Największą atrakcją Dworu Sanna jest ekologiczna winnica ulokowana na przepięknym stoku.

Dwór Sanna

Jeśli więc chcielibyście się dowiedzieć, jak wygląda uprawa ekologiczna, co kryje się pod pojęciem biodynamiki i co tak właściwie oznacza termin „ekologiczne wino”, koniecznie zajrzyjcie do tego miejsca.

Gdy już zdobędziecie najważniejsze informacje o winnicy, zostaniecie zaproszeni na degustację dziewięciu kieliszków Nizio Naturals w towarzystwie długo dojrzewającego sera owczego domowej roboty!

Dwór Sanna / materiały prasowe

Warto nadmienić także, że Dwór Sanna to rodzinny biznes. Jego twórcy zaznaczają, że chcą zapewnić swoim gościom możliwość zatracenia się w naturze poprzez dania przygotowywane z produktów wyprodukowanych samodzielnie na ekologicznej farmie.

Co ciekawe, to także dobre miejsce na zapoznanie się z owcami, końmi, kozami i innymi zwierzakami, które swobodnie spacerują sobie na terenie hotelowego ogrodu.

Polska winnica: Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort, Mierzęcin

Pałac Mierzęcin / materiały prasowe

Elegancki ośrodek wypoczynkowy w Pałacu Mierzęcin zachwyca gości z całego świata. To właśnie w nim duch historii płynnie przeplata się z nowoczesnością, tworząc klimat nieporównywalny do żadnego innego.

Znajdziemy tam trzecią największą winnicę w Polsce położoną tuż przy Jeziorze Mierzęcińskim, winiarnię, stadninę koni, centrum SPA oraz sielski folwark. To miejsce dedykowane wszystkim, którzy marzą o wakacjach z dala od zgiełku miasta.

Sama winnica posiada 19 szczepów, z których głównie wymienia się odmiany winorośli białych kernling, riesling, solaris i seyval blanc oraz czerwonych rondo, regent i zweigelt. Każdy, kto uwielbia zanurzać się w procesy produkcji wina, będzie miał ku temu okazję, którą zwieńczy wspaniała degustacja najlepszych trunków.

Pałac Mierzęcin / materiały prasowe

Co ciekawe, właściciele oferują swoim gościom także serie specjalnych warsztatów winiarskich, dzięki czemu każdy z nas będzie mógł poczuć się na chwilę jak prawdziwy producent wina.

Wino jednak nie jest przeznaczone w tym miejscu tylko i wyłącznie do degustacji. W pałacowym centrum spa zostaje ono wykorzystywane także do wykonywania zabiegów winoterapii!

Polska winnica: Stara Winna Góra, Górzykowo

Winny Dworek / materiały prasowe

Elegancki hotel Winny Dworek, mieszczący się w neoklasycystycznym budynku otoczonym winnicami to doskonałe miejsce na totalny reset.

Stara Winna Góra / materiały prasowe

- Winny Dworek to miejsce, gdzie czas wolniej płynie. Przesiąknięte historią, otulone pięknem natury, z dala od miejskiego zgiełku i codziennego pośpiechu. Magia tego miejsca Cię oczaruje. Wypowiedz życzenie... tutaj się spełni – zapewniają właściciele Winnej Góry.

I chyba rzeczywiście coś w tym jest, bo miejsce wygląda naprawdę magiczne. Otaczają je pasy zieleni przeplatane winnymi latoroślami. Nieopodal winnicy znajduje się także powozownia, również do dyspozycji gości.

Stara Winna Góra / materiały prasowe

W winnicy będziemy mieli okazję skosztować najlepszych trunków pochodzących ze Starej Winnej Góry, a tuż po degustacji wina możemy wybrać się do specjalnego centrum SPA, w którym również zostanie nam zaoferowana winna terapia wellness!

Głęboczek Vine Resort & SPA, Wielki Głęboczek

Głęboczek Vine Resort & SPA / materiały prasowe

Głęboczek Vine Resort & SPA łączy w sobie luksus i uroki Matki Natury. To miejsce przepełnione jest nieziemskimi widokami na Jezioro Forbin oraz malownicze wzgórza Pojezierza Brodnickiego.

Głęboczek Vine Resort & SPA / materiały prasowe

Architektura tego miejsca jest wprost niesamowita. Stanowi doskonały balans pomiędzy nowoczesnością a przyrodą, stając się miejscem idealnym zarówno dla tych, którzy cenią sobie jakość, jak i dla tych, którzy marzą jedynie o ciszy i spokoju.

Głęboczek Vine Resort & SPA / materiały prasowe

Obiekt przyciąga także wyjątkowym SPA, które ściśle łączy się z winnicą należącą do hotelu. W specjalnej Piwnicy Win znajdziemy nawet trunki z rodzinnej Winnicy Potockich! Niektóre z nich zostają wykorzystywane do specjalnych zabiegów wellness opartych na rytuałach winoterapii.

Głęboczek Vine Resort & SPA

Oprócz degustacji win, oraz SPA, możemy także skorzystać z prywatnej plaży, basenu, przestrzeni zabaw, restauracji oraz Chipp&Put Golf Area.

Tu skosztujesz dobrego wina: Widnokrąg, Sandomierz

Widnokrąg / materiały prasowe

Choć nie jest to stricte winnica, z pewnością zachwyci miłośników wina. XIX-wieczna kamienica w Sandomierzu z piwniczką wypełnioną najlepszymi lokalnymi winami - Widnokrąg - to doskonałe miejsce na poznanie tajemnic sandomierskiego szlaku winiarskiego, który rozciąga się po Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej.

Sam hotel jest dosyć kameralny - składa się jedynie z czterech pokoi urządzonych w nowoczesnym stylu, które przyozdabiają dzieła sztuki polskich artystów. A jednak to właśnie ta kameralność uważana jest za jego największy atut. Możemy wypocząć tu w towarzystwie najbliższych i świetnej jakości wina, bez obaw o jakiekolwiek tłumy.

Widnokrąg / materiały prasowe

Co ciekawe, dzieła sztuki, o których już wspomnieliśmy wcześniej, nie są przypadkowe. Właściciele Widnokręgu są prawdziwymi koneserami jeśli chodzi o spuściznę polskich artystów.

Widnokrąg / materiały prasowe

Już sama nazwa hotelu wzięła się od powieści Wiesława Myśliwskiego, a w budynku znajdziemy prawdziwą galerię sztuki, w której często odbywają się eventy gromadzące wszystkich, którzy kochają wino w połączeniu z kunsztem artystów.

Polska winnica: Winnica Niemczańska, Niemcza

Winnica Niemczańska / materiały prasowe

Winnica Niemczańska została założona przez pięcioro przyjaciół, których połączyła miłość do natury oraz pragnienie stworzenia miejsca, w którym wino stanie się pasją. I tak marzenia zamieniły się w rzeczywistość. Dziś na Dolnym Śląsku odwiedzimy miejsce magiczne, które zaoferuje nam niesamowitą podróż po historii winiarstwa.

Winnica posiada szczepy Chardonnay, Solaris, Riesling, Pinot Noir, Palava, Cabernet Blanc oraz Muscaris. Każdy z nich został bardzo dokładnie dobrany po to, by ostatecznie połączyć się w niezwykłą mieszankę smaku, która świetnie dopasowuje się do lokalnego klimatu.

Obiekt znajduje się na Wzgórzach Strzelińsko-Niemczańskich, tuż nad brzegiem rzeki Ślęża. Dzięki temu degustacja win odbywać się będzie w bajkowych warunkach, obejmujących niesamowite widoki na okolicę.

Winnica Niemczańska / materiały prasowe

Jeśli natomiast w międzyczasie zapragniemy odrobiny luksusu, możemy zakwaterować się w Hotelu Niemcza & Spa, w którym czeka na nas boska strefa wellness z centrum spa, basenem oraz sauną.