Szukacie przepisu na pyszny deser lub słodka przekąskę? Co powiecie na puszystą, kremową i pachnącą owocami BOMBA DE CREME z wrocławskiej restauracji Martim? To miejsce pełne jest nie tylko wspaniałych smaków, ale też dobrego designu, więc polecamy Wam je z całego serca. A jeśli nie macie okazji zajrzeć i zamówić BOMBY DE CREME osobiście, spróbujcie wykonać ją w domu. Przepis specjalnie dla czytelników Well.pl przygotował szef kuchni Marcin Jenczelewski.

BOMBA DE CREME

Składniki CIASTO PARZONE:

227g wody

113g masła

sól kuchenna

150g uniwersalnej mąki

4 jajka

1 laska wanilii

1 łyżka cukru pudru

Przygotowanie:

Połącz wodę, masło i sól w dużym rondlu i dodaj laskę wanilii. Umieść rondel na średnim ogniu, aby roztopić masło i wszystko zagotuj. Zdejmij patelnię z ognia i dodaj od razu całą mąkę, energicznie mieszając masę solidną łyżką lub sztywną szpatułką.

Ustaw patelnię na krótko na średnim ogniu i mieszaj, aż masa nabierze gładkości i zacznie parować. Powinno to zająć około minutę. Ciasto stanie się bardzo gęste i lśniące. Zdejmij patelnię z ognia i pozwól gęstemu ciastu ostygnąć, mieszając od czasu do czasu przez 5 do 10 minut. Jeśli posiadasz termometr kuchenny, sprawdź temperaturę. Powinna wynosić poniżej 52 stopni Celsjusza.

Po ostygnięciu do masy dodaj jajka, wbijając je pojedynczo. Pamiętaj, aby po każdym wbiciu jajka dobrze zmieszać masę. Mieszaj całość przez około 2 minuty po dodaniu ostatniego jajka.

Tak przygotowane ciasto nakładaj na papier do pieczenia, tworząc przeróżne kształty. Piecz około 20 minut w 200 stopniach Celsjusza. Po wystudzeniu możesz przełożyć je kremem.

Składniki KREM CHANTILLY

300 ml gęstej śmietany

1 łyżeczka naparu z wanilii lub pół łyżeczki pasty waniliowej

1 łyżka cukru pudru

Przygotowanie:

Schłodź miskę miksującą w lodówce, aby zmniejszyć ryzyko oddzielania się śmietany. Wymieszaj w misce śmietanę i pozostałe składniki. Użyj miksera elektrycznego lub trzepaczki, aby ubić śmietanę. Aby stwierdzić, czy krem jest gotowy, zatrzymaj mikser i podnieś ubijaki prosto do góry. Krem powinien delikatnie opadać. Jeśli tak się nie stanie, kontynuuj ubijanie aż do uzyskania odpowiedniego efektu.

Przełóż ciasto kremem i udekoruj owocami.

Restauracja Martim we Wrocławiu / materiały prasowe

Marcin Jenczelewski – szef kuchni restauracji Martim. Posiada ponad 21-letnie doświadczenie w pracy w kuchni, które zdobywał nie tylko we Wrocławiu, ale i na terenie całej Polski. Jego styl gotowania jest bliski filozofii „less waste” – co oznacza, ze przetwarza jak najwięcej, a wyrzuca jak najmniej. Jego motto, według którego gotuje, to: „Restauracja jest jak dobra fotografia – pobudza zmysły”.

Przez całą swoją karierę zgłębiał tajniki kuchni międzynarodowej, co szybko stało się jego pasją. Dziś wykorzystuje tę wiedzę do tworzenia własnych dań, korzystając z lokalnych produktów.

Miał zaszczyt gotować dla międzynarodowych celebrytów, a wśród jego gości był m.in. Dalajlama XIV.