Darmowe wino z fontanny brzmi nieco abstrakcyjnie, a jednak to rzeczywista atrakcja turystyczna, która jest hitem wśród podróżnych. Najbardziej znane źródło tego trunku znajduje się we Włoszech, ale to nie jedyna winna fontanna w Europie.

Włoskie wino z Abruzji prosto z fontanny

Jeśli myśleliście, że fontanna, która spełni marzenia po tym, jak wrzuci się do niej monetę jest największą tego typu atrakcją turystyczną, to byliście w błędzie. Choć brzmi to abstrakcyjnie, to we Włoszech znajduje się fontanna, z której przez całą dobę można napić się wina.

Na pomysł stworzenia takiej atrakcji wpadł właściciel jednej z winiarni w Abruzji, która jak wiele regionów słonecznej Italii, słynie z produkcji alkoholowego napoju z winogron.

Fontanna z winem we Włoszech - gdzie się znajduje?

Fontanna z winem znajduje się na terenie winiarni Dora Sarchese, która położona jest w miejscowości Caldari w prowincji Chieti.

Miasteczko leży na trasie tzw. Drogi św. Tomasza (Cammino di San Tommaso), którą pokonują pielgrzymi. To ponad 300-kilometrowy szlak przebiegający przez najważniejsze miejsca związane z osobą św. Tomasza pomiędzy Rzymem a Ortoną. W teorii fontanna ma gasić pragnienie zmęczonych pielgrzymów, jednak każdy, kto znajdzie się w tej okolicy, może skosztować przez całą dobę trunku i to za darmo.

Właściciel Dora Sarchese zaznacza, że powstanie fontanny nie jest tylko chwytem marketingowym, lecz sposobem na przybliżenie turystom kultury Abruzji, w której produkuje się wyśmienite wino Montepulciano di Abruzzo.

Fontanna z winem w Hiszpanii

Włoska fontanna z winem jest najbardziej znana i jest pierwszą tego typu atrakcją w słonecznej Italii. Jednak nie jest to jedyne "darmowe źródło wina" w Europie.

W Hiszpanii fontanna z winem pojawiła się znacznie wcześniej, bo w 1991 roku i również zlokalizowana jest na trasie pielgrzymki, słynnej Camino de Santiago.

Jeśli podczas hiszpańskich wakacji, chcielibyście skosztować hiszpańskiego wina z fontanny, to odwiedźcie winiarnię Bodegas Irache w miejscowości Ayegui w prowincji Nawarra.

Jednak warto wiedzieć, że hiszpańska fontanna, w przeciwieństwie do włoskiej, czynna jest w określonych godzinach. Mianowicie od 8:00 do 20:00 i zapewnia 100 litrów trunku dziennie. Zdarza się więc, że odwiedzający to miejsce w godzinach popołudniowych nie ugaszą swojego pragnienia.