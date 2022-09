Czy w Polsce rosną trufle?

Sezon wielkiego grzybobrania trwa w najlepsze, ale w tym roku oprócz prawdziwków, maślaków, podgrzybków czy borowików do naszych koszyków mogą trafić także… najprawdziwsze trufle! Jak szukać najdroższych grzybów na świecie?

Reklama

Choć szlachetne trufle rosną głównie na południu Europy, jakiś czas temu Lasy Państwowe potwierdziły, że znajdziemy je także w Polsce.

To dla nas bardzo dobra wiadomość, bo oprócz tego, że grzyby te są niezwykle cenne, uwalniają także niesamowity aromat, dzięki któremu nawet zwykły omlet stanie się daniem godnym najlepszych szefów kuchni. Powinniśmy jednak wiedzieć, że trufla trufli nie równa...

Trufle w Polsce - gatunki

Szacuje się, że istnieje około 100 różnych gatunków trufli, z czego w Polsce znajdziemy jedynie kilka: truflę letnią, truflę wielozarodnikową, truflę zimową oraz truflę białawą.

Oprócz tego, możemy natknąć się także na gatunki, które nie mają żadnych wartości kulinarnych, np. trufla ruda czy trufla jaskrawa, oraz takie, które są pod ścisłą ochroną, np. trufla wgłębiona. Niestety większość z polskich gatunków trufli nie jest tak aromatyczna, a co za tym idzie cenna, jak trufle z południa.

- Mamy kilka gatunków trufli, może nie tak dobrych i ekskluzywnych jak te klasyczne, z południa Europy, ale jednak. Jest ich mało i są raczej drobne, a ich zbiór jest zupełnie nieopłacalny. I tylko nieliczne można by rekomendować do spożycia – mówi dla „ Gazety Wyborczej” dr. hab. Marta Wrzosek, była prezes Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Czy polskie trufle są cenne?

Tak, jak czytamy w wypowiedzi dr. hab. Marty Wrzosek, gatunki trufli występujące w Polsce nie są tak cenne jak te, które znajdziemy we Włoszech czy w Hiszpanii.

I tak na przykład kilogram trufli białawej to koszt ok. 500 złotych, natomiast za kilogram trufli letniej będziemy musieli zapłacić ok. 100 złotych.

Warto zaznaczyć, że za najbardziej ekskluzywny gatunek trufli uważa się truflę białą, rosnącą głównie w Piemoncie. Jeden kilogram tych grzybów może kosztować nawet 33 tysiące złotych!

Trufle w Polsce – gdzie szukać?

Kilka lat temu badacze natknęli się na ogromne skupisko trufli letniej na południu Polski, a konkretnie w pobliżu Niecki Nidziańskiej. Co ciekawe, ten konkretny gatunek przez wiele lat był uważany za wymarły na terenach naszego kraju, dlatego ich odkrycie z pewnością należy do przełomowych.

Trufli możemy szukać także w Borach Tucholskich i w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale badacze nie zdradzają żadnych konkretnych lokalizacji. Zależy im na tym, by trufle przetrwały i nie chcą przyczyniać się do ich potencjalnego zniszczenia.

Wskazówką dla grzybiarzy może być jednak to, że trufle rosną przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, najczęściej w okolicach leszczyny, dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, sosny czarnej, graba pospolitego, osiki czy buka zwyczajnego.

A zatem... czas rozpocząć polskie polowanie na trufle!