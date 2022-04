Wieczorna impreza czasami kończy się porannym bólem głowy, ale tiktokowcy i na to znaleźli sposób. Zgodnie z ich założeniami najlepszym lekarstwem na kaca są… szparagi! Ale czy to naprawdę może być skuteczne? Opinie dietetyków są podzielone.

Tiktokowy sposób na kaca - szparagi

W niekończącym się poszukiwaniu sposobów na kaca łatwo się zagubić – zwłaszcza że większość z nich zwykle okazuje się nieskuteczna. Użytkownicy TikToka postanowili podzielić się ze światem trikiem na "poimprezowe" bóle głowy.

Reklama

Nowy trend na TikToku znacznie odbiega od dotychczasowych – choć z pewnością wpisuje się w kategorię trików na każdą niedogodność. Tym razem jednak jego użytkownicy postanowili sprzedać patent na kaca, który zakłada, że w takiej sytuacji najlepszym ratunkiem dla organizmu są szparagi.

Szparagi - właściwości i badania naukowe

Co prawda szparagi rzeczywiście kryją w sobie mnóstwo właściwości prozdrowotnych. Są źródłem potasu, kwasu foliowego, cynku oraz witaminy A, witaminy B6 i witaminy C, która przyczynia się do eliminacji etanolu z krwi.

Zdaniem użytkowników TikToka aminokwasy zawarte w szparagach niwelują objawy zatrucia alkoholowego. I jest to poniekąd prawda.

Badania nad tym mechanizmem przeprowadzono w Instytucie Medycznym Uniwersytetu Narodowego Jeju w Korei Południowej. Na ich podstawie stwierdzono, że szparagi mogą przyspieszać rozpad alkoholu.

Mimo to, dietetyczka Serena Poon uważa, że nigdy nie możemy oczekiwać od szparagów magicznych efektów. Jej zdaniem nawet kilogram pełnych wartości odżywczych warzyw nie jest w stanie pokonać zatrucia spowodowanego wypiciem sporej dawki tequilli.

- Ostrzegałabym przed wykorzystywaniem badań nad szparagami do usprawiedliwiania nadmiernego picia, ale jeśli objawy porannego kaca będą nie do zniesienia, odrobina szparagów może sprawić, że poczujesz się troszkę lepiej. Może, ale nie musi – mówi Serena Poon dla Delish.

Wnioski wysunięte przez specjalistkę dają jasno do zrozumienia, że być może szparagi są remedium dla organizmu owładniętego kacem, ale w rzeczywistości jest ono na tyle słabe, że prawdopodobnie nie odczujemy większej różnicy.