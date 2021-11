Pandemia i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi zupełnie odmieniły nasze podejście do życia, również jeśli chodzi o jedzenie. Nowe doświadczenia doprowadziły do zwrotu w stronę zero waste, jedzenia etycznego, lokalnego i zdrowego, a przy tym uszczęśliwiającego, a wszystko to w kierunku e-jedzenia i przy wsparciu coraz zdolniejszych robotów. Jak prognozują się trendy kulinarne na rok 2022? Poznaj 5 topowych trendów na rynku spożywczym na przyszły rok!

Trendy kulinarne 2022: SYNERGIA ŻYWNOŚCI

Kulinarne trendy 2022 / Photo by Nadine Primeau on Unsplash

Reklama

Dbanie o zdrowie poprzez odpowiednią dietę to trend, który utrzymuje się od wielu lat, ale dopiero wybuch pandemii koronawirusa uświadomił nam dobitnie, jak ważne jest budowanie właściwej odporności poprzez odpowiednie jedzenie.

Eksperci prognozują, że najbliższe lata, jeśli chodzi o trendy kulinarne, to rozwój tzw. „synergii żywności”, czyli jedzenia w taki sposób, by poszczególne składniki odżywcze wzajemnie się uzupełniany i wspierały w lepszym wchłanianiu.

Synergia żywności zakłada interakcję składników odżywczych pochodzących z różnych pokarmów, by organizm przyswoił jak najwięcej makro i mikro elementów niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu i budowania odporności.

Synergia żywności to koncepcja traktująca żywność jak rodzaj leku, który pozwala na osobiste kontrolowania stanu zdrowia.

Jesteśmy świadomi tego, co jemy i jak jedzenie wpłynie na to, co dzieje się z naszym ciałem.

Trendy kulinarne 2022: COMFORT FOOD W STYLU RETRO

Trendy kulinarne 2022 / Photo by Joseph Gonzalez on Unsplash

Wiemy już, jak wielkie znaczenie ma dla naszego zdrowia odpowiednia dieta. Treściwe, pełne wartości odżywczych i smaczne jedzenie daje nam jednak nie tylko zdrowie, ale i… szczęście.

Dlatego też jednym z topowych kulinarnych trendów na rok 2022 będzie tzw. COMFORT FOOD, czyli jedzenie, które jest nie tylko smaczne, ale też przynosi nam ogromną przyjemność.

Eksperci zapowiadają wielki powrót do tradycyjnych potraw, często zapomnianych w ostatnim czasie. Zdominuje nas retro jedzenie, czyli smaki, które już znamy, a często pamiętamy z dzieciństwa. Nie oznacza to jednak, że w gorących kulinarnych trendach nie ma miejsca na odrobinę egzotyki. Będzie się ona jednak opierała głównie na poznawaniu staropolskich smaków naszych przodków. Istotny ma być także kulinarny eskapizm.

Trendy kulinarne 2022: ROBOTY W KUCHNI

Trendy kulinarne 2022 / Photo by Charles Deluvio on Unsplash

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat automatyzacji pracy w kuchni. Po kolejnych lock downach gastronomia zaczęła borykać się z problemem braku personelu. Dotyczy to zarówno stanowisk kasjerskich, jak i pomocy kuchennej czy kelnerstwa. W takich sytuacjach zaczęto na poważnie myśleć o wprowadzeniu w tryb pracy robotów.

Automatyzacja pracy w kuchni to już nie tylko mycie naczyń w zmywarce czy obieranie warzyw, ale też smażenie czy serwowanie posiłków. Roboty już niebawem wyręczą z pewnością kelnerów, ale czy zastąpią szefów kuchni? Oby nie!

Trendy kulinarne 2022: WEGE KUCHNIA

Kulinarne trendy 2022 / Photo by Food Photographer | Jennifer Pallian on Unsplash

O dietach wegańskiej i wegetariańskiej mówi się w ostatnim czasie naprawdę często. Przyszłość jednak ma być pod tym kątem jeszcze intensywniejsza. Wkrótce w żadnej dobrej restauracji nie zabraknie dań roślinnych, stanowiących alternatywę dla tradycyjnej karty.

Posiadanie w swojej ofercie dań wegetariańskich czy wegańskich będzie podstawą, a przy tym sposobem na przyciągnięcie klientów.

Trendy kulinarne 2022: E-JEDZENIE NA ZAMÓWIENIE

Trendy kulinarne 2022 / Photo by Joshua Lawrence on Unsplash

Dieta pudełkowa czy lunch od Uber Eats to dopiero początek, jeśli chodzi o rozwój tzw. e-jedzenia – rynku, który rozwinął się w kosmicznym tempie w czasie pandemii. Dziś e-jedzenie to już nie tylko możliwość zamówienia pizzy przez aplikację. To możliwość tworzenia internetowych kulinarnych subkultur, dopasowywanie posiłków do potrzeb klienta, ale również zmienianie świata gastronomii pod względem potrzeb i oczekiwań internetowych smakoszy.