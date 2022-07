Zielony kardamon to trzecia najdroższa i najrzadsza przyprawa na świecie, tuż po szafranie i wanilii. Ale na czym tak naprawdę polega jej fenomen i dlaczego szefowie kuchni marzą o tym, by mieć ją w swoich kuchennych zapasach?

Najdroższe przyprawy na świecie: Zielony kardamon

Istnieją dwa główne rodzaje kardamonu: zielony (Elettaria cardamomum) i czarny (Amomum subulatum). A jednak to ten pierwszy uważany jest za „prawdziwy”, czyli najbardziej autentyczny i co za tym idzie - cenny.

Sama roślina zielonego kardamonu ma długie, spiczaste liście i piękne, białe kwiaty. Strąki zawierające nasiona są jasnozielone, a ich tekstura przypomina w dotyku zwykły papier. Ich smak jest natomiast określany jako niezwykły, łączący w sobie słodki i ostry aromat z nutą cytrusów i imbiru.

Powszechnie uważa się, że zielony kardamon to trzecia najdroższa przyprawa na świecie –wyprzedzają go jedynie szafran i wanilia. Kilogram tej przyprawy może kosztować nawet 375 złotych, a jednak najwięksi szefowie kuchni nie szczędzą na nią pieniędzy, bo – jak twierdzą – to, ile smaku dodaje potrawom, jest bezcenne.

Zielony kardamon – dlaczego jest tak drogi?

Cała tajemnica tak wysokiej ceny zielonego kardamonu tkwi w sposobie jego pozyskiwania, który wymaga niezwykle dużo pracy. Jeden kilogram tej przyprawy odpowiada mniej więcej sześciu kilogramom strąków, a to i tak jest dopiero początek zmagań rolników uprawiających kardamon.

Zielony kardamon rośnie jedynie w wybranych regionach świata. Zwykle jednak możemy spotkać go w indyjskiej Indukki. Po zasadzeniu nasion rolnicy muszą odczekać aż trzy lata, aż roślina będzie wystarczająco dojrzała, aby móc zebrać nasiona na przyprawę. Co więcej, nie wszystkie strąki mogą być zebrane w tym samym czasie. Okres zbiorów trwa jednak mniej więcej od lipca do lutego.

- Monitorujemy pola i w odpowiednim momencie zbieramy strąki. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy stratni. Jeżeli zrobimy to za wcześnie, to strąki będą surowe oraz niearomatyczne i ich nie sprzedamy – mówi Reja, rolnik z indyjskiej Indukki w filmie dokumentalnym Business Insider.

Wyszkolenie żniwiarza, który może zaopiekować się roślinami zielonego kardamonu, trwa aż sześć miesięcy. Tyle czasu zajmuje im nauka odróżniania dojrzałych strąków od tych surowych.

- Nie jest łatwo je rozróżnić, ponieważ oba mają zielony kolor – dodaje Reja.

Gdy strąki zostaną już zebrane, następuje proces ich suszenia, czyszczenia i sortowania. Każdy z nich jest następnie klasyfikowany na podstawie wagi, wielkości i koloru. Za najbardziej cenne uważa się te, które posiadają najwięcej nasion.

To właśnie rzadkość występowania i ten skomplikowany proces pozyskiwania najlepszej jakości zielonego kardamonu sprawia, że jest on tak cenny – ale nie tylko. Jak wykorzystać go w kuchni?

Zielony kardamon od kuchni

Kucharze z całego świata bardzo cenią sobie same walory smakowe zielonego kardamonu. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w kuchni indyjskiej, bliskowschodniej i szwedzkiej.

W Szwecji używa się go do wszystkiego - od wypieków po hamburgery i klopsiki, natomiast na Bliskim Wschodzie zwykle staje się składnikiem deserów.

Roślinę można również znaleźć w mieszance przypraw garam masala, która dopełnia dania mięsne i warzywne, oraz w napojach, takich jak gorący cydr, herbata masala chai, grzane wino i kawa po turecku.

Co ciekawe, często odgrywa on znaczącą rolę w produkcji ginu. Zielony kardamon dodaje mu, trawiasty, słodko-gorzki aromat, wraz z cytrusową słodyczą i ostrymi korzennymi nutami imbiru.