Tłusty Czwartek rządzi się swoimi prawami, a mistrzowie cukiernictwa z wielką pasją wykorzystują potencjał tego święta. Ile bylibyście w stanie zapłacić za jednego pączka? Niektóre propozycje to prawdziwe dzieła sztuki. Przed wami ranking pięciu najdroższych pączków na świecie, które są tak piękne, że aż szkoda je jeść!

Najdroższe pączki na świecie

Czy wiecie, że o pączkach pisał już sam Mikołaj Rej? Pisarz określał je jako najbardziej tradycyjne ze wszystkich polskich ciast. I choć dziś kojarzą się ze sprężystą kuleczką po brzegi wypełnioną nadzieniem, kiedyś były słone i stanowiły zagryzkę do mocnych trunków.

Obecnie wiele krajów ma swoją własną definicję pączka. W USA królują słynne donuty, w Niemczech „berliner pfannkuchen” a we Włoszech „bamboloni” wypełnione kremem czekoladowym lub ricottą.

Historia pączków jest długa i zawiła, ale nie pomija także małych dzieł sztuki kulinarnej, które są tak piękne, że chciałoby się oprawić je w ramkę – chociaż nie zawsze chodzi o sam wygląd…

Oto ranking najdroższych pączków na całym świecie!

1. Pączek Shipley Ryana i Rouli – cena: 5,2 tys. dolarów

Czasami mniej znaczy więcej. Pączek firmy Shipley Do-Nuts pozornie wcale nie różni się od tych, które dostaniemy w pobliskiej cukierni i wcale nie został wykonany z najwykwintniejszych składników. Mimo to, historia, którą za sobą niesie, czyni go wyjątkowym ponad wszystko.

Oblany słodziutkim lukrem pączek prezenterów muzycznych Ryana i Rouli ze stacji radiowej Houston KMHX-FM został wystawiony na aukcję wspierającą ofiary huraganu Katrina. Ostatecznie charytatywny pączek został sprzedany za 5,2 tys. dolarów.

2. Krispy Kreme Złoty Pączek – cena: 1,4 tys. dolarów

Krispy Kreme to jeden z najsłynniejszych producentów pączków na całym świecie, ale to 2014 rok przypieczętował jego pozycję. Właśnie wtedy na rynek trafiła limitowana edycja pączków wartych aż 1,4 tys. dolarów.

Ich cena wynikała przede wszystkim z luksusowych składników, w tym szampańskiego nadzienia z Don Perignon 2002, malin, kremu Chateau d’Yquem i glazury z marakui. Kropką nad i było ozdobne wykończenie stworzone z 24-karatowego złota oraz ręcznie uformowany kwiat lotosu z białej czekolady. Całość pokrywał bluszcz, motyle i jadalne diamenty.

Po ich sprzedaży firma Krispy Kreme wystawiła czek wart ponad 13 tysięcy dolarów na rzecz brytyjskiej organizacji charytatywnej The Children’s Trust.

3. Donutopia – cena: 100 dolarów

Dontopia to luksusowy pączek kanadyjskiej firmy Delicious Donuts & Coffee. Zawiera płatki z 24-karatowego złota, wyraziste w smaku jadalne diamenty oraz nadzienie stworzone ze śmietany, wina Rollingdale z 2008 oraz ręcznie robionych lodów czekoladowych. Co ciekawe, do ciasta dodawana jest także luksusowa woda z Tennessee.

Donutopia została wprowadzona na rynek w 2016 roku w ramach imprezy charytatywnej dedykowanej budowie kuchni dla biedniejszej grupy lokalnej społeczności.

4. Pączek Cristal Ube – cena: 100 dolarów

Wart 100 dolarów pączek Cristal Ube został wypełniony szampanem Cristal i przyozdobiony 24-karatowym złotem. Jego pomysłodawcą był filipiński szef kuchni Bjorna Dela Cruz, który wpadł na pomysł, by w produkcji wykorzystać słodkiego batata zwanego „Ube”.

Pączek był sprzedawany w Manila Social Club w Miami oraz stał się gwiazdą filmu dokumentalnego "Secret Lives of the Super Rich”.

5. Pączki Macaron Francois Payarda – cena: 60 dolarów

A co powiecie na francuskie makaroniki w formie donutów? Właśnie na taki pomysł wpadł słynny cukiernik Francois Payarda, któremu zależało na celebracji wyjątkowego we Francji Dnia Makaronika.

Deser opisuje się jako hybrydowe ciasto powstałe ze składników typowych dla klasycznego makaronika. Różnicę można zauważyć jednak w nadzieniu z białej czekolady, puree truskawkowego i śmietany. Jego konsystencja przypomina raczej nadzienie charakterystyczne dla zwykłych pączków.

Każdy, kto chciałby skosztować makaroników-pączków musi złożyć osobistą rezerwację do samego szefa kuchni, ponieważ nie znajdziemy ich już w standardowej ofercie.

