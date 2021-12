Przez większą część historii rankingu 50 najlepszych barów na świecie o palmę pierwszeństwa biły się ze sobą lokale z Londynu i Nowego Jorku. W 2021 roku stolica Wielkiej Brytanii zdeklasowała jednak Wielkie Jabłko – w pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden bar z Nowego Jorku (na 10. miejscu), przy czym Londyn zajął dwie pierwsze pozycje w zestawieniu.

Najlepszy bar na świecie w 2021 r.

Londyński bar The Connaught po raz drugi z rzędu otrzymał zaszczytny tytuł najlepszego baru na świecie, co w 13-letniej historii zestawienia ma miejsce dopiero trzeci raz. Zwycięski bar mieści się w pięciogwiazdkowym hotelu Connaught w dzielnicy Mayfair i słynie przede wszystkim ze swojego wybitnego martini. Trunek serwowany jest przed profesjonalnych barmanów, którzy zapewniają każdemu gościowi spersonalizowane doświadczenie. Co więcej, bar używa swojego własnego ginu do przygotowania drinka.

Connaught Bar pozostaje klasyczny i tradycyjny w kluczowych aspektach, podczas gdy równocześnie zawsze staramy się przekraczać granice kreatywności i zaskakiwać naszych gości wyrafinowanymi i eleganckimi innowacjami – mówił szef baru Agostino Perrone.

Poza wyrafinowanymi doznaniami smakowymi The Connaught oferuje też niesamowite wrażenia wizualne. Wnętrze baru jest utrzymane w eleganckim, inspirowanym latami 20. XX wieku stylu kubistycznym i zostało zaprojektowane przez wybitnego irlandzkiego architekta Davida Collinsa, którego specjalizacją były właśnie projekty wnętrz luksusowych barów.

Ranking 50 najlepszych barów na świecie

Coroczne zestawienie przygotowywane jest przez brytyjską spółkę William Reed Business Media od 2008 roku. W głosowaniu bierze udział 600 branżowych ekspertów, którzy ogłaszają zwycięzców na uroczystej gali odbywającej się w Londynie.

W edycji 2021 uwzględniono bary z 17 krajów m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Indii, Meksyku, Rosji, Argentyny, Szwecji, Chin, Hiszpanii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prym wiodą jednak lokale europejskie, które w tegorocznej edycji zajęły cztery pierwsze miejsca.

The World's 50 Best Bars - pełny ranking najlepszych barów na świecie

Connaught Bar, Londyn Tayēr + Elementary, Londyn Paradiso, Barcelona The Clumsies, Ateny Florería Atlántico, Buenos Aires (najlepszy bar w Ameryce Południowej) Licorería Limantour, Mexico City (najlepszy bar w Ameryce Północnej) Coa, Hong Kong (najlepszy bar w Azji) El Copitas, Petersburg Jigger & Pony, Singapur Katana Kitten, Nowy Jork Two Schmucks, Barcelona Hanky Panky, Mexico City* Insider Bar, Moskwa* Baba Au Rum, Ateny Manhattan, Singapur Atlas, Singapur Zuma, Dubaj The SG Club, Tokio Drink Kong, Rzym 1930, Mediolan Presidente, Buenos Aires Maybe Sammy, Sydney Catina OK!, Sydney Salmon Guru, Madryt Handshake Speakeasy, Mexico City* No Sleep Club, Sinagpur* Camparino In Galleria, Mediolan* Cafe La Trova, Floryda* Little Red Door, Paryż Dante, Nowy Jork Kwant, Londyn Bar Benfiddich, Tokio Tres Monos, Buenos Aires* Attaboy, Nowy Jork Lucy’s Flower Shop, Sztokholm MO Bar, Singapur* Sips, Barcelona* Baltra Bar, Mexico City* Sober Company, Szanghaj Tjoget, Sztokholm Epic, Szanghaj* Charles H, Seul Tippling Club, Singapur Above Board, Melbourne Galaxy Bar, Dubaj* Re, Sydney* Sidecar, New Delhi* Union Trading Company, Szanghaj* Darkside, Hong Kong* Quinary, Hong Kong

*bary, które znalazły się na liście po raz pierwszy