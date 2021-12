Co luksusowe alkohole mają wspólnego z wysoką sztuką? Zaskakująco wiele. A marka kolumbijskiego rumu Dictador swoją kolekcją #ArtDistilled udowadnia, jak wiele.

Proces produkcji wyjątkowego luksusowego alkoholu w wielu aspektach przypomina tworzenie dzieła sztuki. Jest w nim równie wiele myślenia kreatywnego, co czystego kunsztu rzemieślniczego i mistrzostwa fachu. Artyzm w dziedzinie wyrafinowanych trunków nie musi jednak ograniczać się wyłącznie do produkcji samego napoju. Butelka i jej opakowanie są kolejną przestrzenią wyrazu, która dopełnia wrażenia smakowe i jest integralnym elementem doświadczenia płynącego z obcowania z alkoholem klasy premium. Marka rumu Dictador jest szczególnie świadoma tych podobieństw, co udowadnia kolejnymi zaskakującymi projektami artystycznymi.

– Dictador postrzega siebie jako galerię artystycznych trunków, która tworzy najwyższej jakości alkohole, niż jako kolejną zwykłą markę rumu – mówił w materiale stacji CBS Ken Grier, ekspert whisky, były dyrektor kreatywny destylarni Macallana, a obecnie niezależny konsultant doradzający m.in. marce Dictador.

Firmie zależy przede wszystkim na tym, by być liderem innowacji i oferować prawdziwie interesujące i niezwykłe trunki inwestycyjne. I to właśnie sztuka oraz najstarsze zasoby rumu na świecie są jej głównym znakiem rozpoznawczym na rynku.

Dictador Wixárika – meksykańska sztuka plemienna

Butelka z kolekcji Wixárika/fot. mat. prasowe

Jednym z najbardziej wyróżniających się projektów artystycznych w portfolio marki jest Wixárika. Jest to limitowana kolekcja 40-letnich rumów Dictador w unikatowych butelkach ręcznie dekorowanych przez rdzennych przedstawicieli meksykańskiego plemienia artystycznego Wixáritari. Plemię to zamieszkuje zachodnie rejony gór Sierra Madre i ich tradycyjna sztuka oparta na wyszywaniu i dzierganiu niezwykłych wzorów za pomocą małych koralików przetrwała niemal 3 tys. lat bez większych wpływów z zewnątrz. W tego typu sztuce ważniejszy niż efekt jest sam akt tworzenia, dlatego każda butelka rumu z kolekcji Wixárika jest inna.

Właściciele marki Dictador są pasjonatami i kolekcjonerami sztuki, co przejawia się także w ich chęci tworzenia inteligentnych, nieoczywistych produktów, którymi można cieszyć się na wielu różnych poziomach – mówił Grier, opisując kolekcję Wixárika.

Dictador 5 Decades x Richard Orlinski

Dictador Orlinski 5 Decades/fot. mat. prasowe

Innym unikatowym projektem wpisującym się w tę filozofię jest kolaboracja marki z francuskim rzeźbiarzem i artystą wizualnym Richardem Orlinskim, która nie tylko jest czymś zupełnie nowym na rynku luksusowych alkoholi, ale także w pewnym sensie na dobre cementuje związek Dictadora ze światem sztuki.

Oczywiście w przeszłości różni artyści projektowali etykiety i pudełka trunków lub sygnowali swoim nazwiskiem daną kolekcję, ale nigdy do tej pory nie przekształcali samej butelki w dzieło sztuki. Tymczasem współpraca między Dictadorem a Richardem Orlinskim jest właśnie tym.

Dictador 5 Decades x Richard Orlinski to wyjątkowy zestaw, który składa się z figury Wild Konga – najsłynniejszej rzeźby stworzonej przez francuskiego artystę, oraz unikatowej mieszanki rumów powstałej z połączenia zawartości beczek z 1966, 1976, 1986, 1996 i 2006 roku. Mieszanka została przygotowana przez Master Blendera marki Hernana Parrę i nie zostanie wykorzystana w żadnym innym przyszłym produkcie marki.

W tym przypadku jednak nie tylko sam trunek jest wyjątkowy. Butelka, w którą został przelany, sama w sobie stanowi obiekt artystyczny, który swoim designem pełnymi garściami czerpie z rzeźby Wild Konga – od nakładki na korek w kształcie głowy goryla, przez charakterystyczną geometryczność, aż po materiał wykonania. Dictador udostępnił 500 takich zestawów w cenie 40 tys. euro z butelką i figurą w kolorach platynowym, złotym, czarnym, niebieskim i czerwonym. Ponadto na rynek trafiło także 25 zestawów ręcznie malowanych przez samego Orlinskiego, a ich wartość wyniesie 100 tys. euro.

Ta przełomowa współpraca z jednym z najbardziej ekscytujących na świecie i uznanych współczesnych artystów to kolejny duży krok dla Dictadora. Dzięki tym wspaniałym projektom marka znajduje się na szczycie najbardziej pożądanych, kolekcjonerskich alkoholi na świecie – powiedział Grier.

Sam Orlinski przyznał również, że jest bardzo szczęśliwy, że mógł urzeczywistnić swoją wizję artystyczną w tej współpracy.

Jest to dla mnie fuzja dwóch światów i kultur tak różnych, jak i wzajemnie uzupełniających się. […] To forma wyzwania: wprowadzić sztukę tam, gdzie nikt się jej nie spodziewa.

Przez sztukę do serca

I rzeczywiście Dictador to robi. Ważnym przedsięwzięciem artystycznym w portfolio marki jest też projekt Art Masters, w ramach którego Dictador udostępnił słynnym artystom ulicznym swoją starą destylarnię jako miejsce do twórczej ekspresji oraz współpraca z Lalique, francuskim producentem szkła i luksusowej biżuterii, który zaprojektował kryształowe karafki specjalnie dla wiekowego rumu z 1976 roku.