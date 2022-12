Szampan to jeden z najbardziej wyrafinowanych alkoholi na świecie. Nic więc dziwnego, że kolekcjonerzy i miłośnicy tego trunku są skłonni zapłacić setki tysięcy lub nawet miliony dolarów za najrzadsze butelki. Oto butelki, które w 2022 r. znajdują się wciąż w gronie najdroższych.

Louis Roederer, Cristal Brut 1990 Millennium Cuvee Methuselah

Pierwszy szampan na liście zdobył swoją pozycję przede wszystkim ze względu na swój rozmiar. Butelka Cristal Brut 1990 Millennium Cuvee Methuselah może pomieścić bowiem aż sześć litrów trunku, co oznacza, że jest ekwiwalentem ośmiu tradycyjnych butelek. Na świecie istnieje tylko 2 tys. sztuk tego szampana, co dodatkowo czyni go niezwykle rzadkim.

Średnia cena: 18,8 tys. dolarów

1928 Krug

Idealne lato 1928 roku i idące za tym doskonałe zbiory winogron przyczyniły się do powstania tego legendarnego, niezwykle wykwintnego i bogatego rocznika szampana Krug. Z kolei sprytny marketing i kilka sztuczek w okresie II wojny światowej sprawiły, że kolekcja z 1928 roku pozostawała nietknięta w piwnicach Kruga przez dziesięciolecia.

Na cenę dodatkowo wpływa fakt, że ten konkretny rocznik był ulubionym szampanem króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI.

Cena: 21,2 tys. dolarów

1841 Veuve Clicquot

Drugi najstarszy szampan na tej liście. Pochodzący z 1841 r. Veuve Clicquot został znaleziony w 2010 r. przez grupę nurków we wraku statku leżącym na dnie Morza Bałtyckiego. Dzięki stałej, niskiej temperaturze, ciśnieniu, ciemności i całkowitemu bezruchowi trunek mimo prawie 200 lat na karku zachował świeżość i smak.

W 2011 r. dom aukcyjny Acker Merrall & Condit zlicytował jedną z butelek z tej partii za 34 tys. dolarów.

Cena: 34 tys. dolarów

Dom Pérignon Rosé Vintage 1959

W 1971 roku szach Iranu zamówił kilka butelek pierwszego rocznika szampana Dom Pérignon Rosé Vintage 1959 z okazji 2500. rocznicy założenia Imperium Perskiego. W 2008 roku dwie butelki z tego legendarnego rocznika trafiły z kolei na aukcję firmy Acker Merrall & Condit za łączną kwotę 84,7 dolarów w Nowym Jorku, co oznacza, że za jedną z nich zapłacono ponad 42 tys. dolarów.

Cena: 42,3 tys. dolarów

1820 Juglar Cuvee

Zdecydowanie najstarszy szampan na tej liście, który podobnie jak Veuve Clicquot z 1841 r. został znaleziony we wraku statku na dnie Morza Bałtyckiego. Na cenę trunku wpłynął przede wszystkim fakt, że legendarna marka Juglar przestała istnieć w 1840 r., a więc możliwość spróbowania w XXI wieku szampana, którym zachwycał się świat na początku XIX wieku, to nie lada gratka dla koneserów.

Cena: 43,5 tys. dolarów

1996 Dom Perignon Rose Gold Methuselah

Dom Perignon Rose Gold Methuselah z 1996 r. to jeden z najrzadszych szampanów na świecie. Sprzedano zaledwie 35 butelek tego trunku. Nic więc dziwnego, że cena za każdą sztukę osiąga dziesiątki tysięcy dolarów. Konkretnie: około 57 tys. dolarów.

Cena: 57 tys. dolarów

2011 Armand de Brignac Brut Gold 15-Liter

Właścicielem marki Armand de Brignac jest raper Jay Z, który, cóż, nie słynie ze zbytniej skromności. Nic więc dziwnego, że to właśnie ten producent wypuścił na rynek wersję swojego szampana w olbrzymiej, 15-litrowej butelce - przez wielu nazywanej Asem Pik ze względu na charakterystyczne logo.

Cena: 90 tys. dolarów

2013 Armand de Brignac Rose 30-Liter Midas

Ledwie dwa lata później Jay Z postanowił pójść jeszcze dalej i wypuścił na rynek szampana Armand de Brignac Rose Midas w butelce o pojemności 30 litrów. Samo to naczynie waży prawie 2 kg, ma ponad 120 cm wysokości i jest ekwiwalentem dla 40 tradycyjnych butelek szampana. Cena również jest imponująca i wynosi 275 tys. dolarów.

2013 Taste of Diamonds

Żadna z wcześniej wymienionych butelek szampana nie może jednak równać się ceną z Taste of Diamonds z 2013 r. Wpływa na nią ma jednak nie tylko zawartość (mieszanka Grand Cru Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Meunier), ale przede wszystkim materiał, z którego powstała butelka.

Logo szampana zostało wykonane ręcznie z 18-karatowego złota i ozdobione 19-karatowym białym diamentem. Ta kombinacja wyceniana jest na ponad 2 mln dolarów.

Cena: 2,07 mln dolarów