Z czym kojarzą się święta? Zapach czekoladowych pierniczków, ogień w kominku, grzane wino, kiczowaty film ze świętym Mikołajem, Last Christmas gdzieś w tle i… jarmarki bożonarodzeniowe! To dzięki nim oczekiwanie na Boże Narodzenie same w sobie nabiera magii. Wrocław, Kraków, a może czeska Praga - które miasta najlepiej znają się na budowaniu przedświątecznej atmosfery? Przed wami zestawienie 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie.

Jarmark świąteczny 2021

Czy wy też czasami zastanawiacie się nad tym, za co tak bardzo kochamy okres przedświąteczny? To zaskakujące, że dla wielu osób to właśnie oczekiwanie na Boże Narodzenie ma w sobie najwięcej magii, a nie – jak mogłoby się wydawać- samo świętowanie. Wydaje nam się, że zasługą takiego a nie innego postrzegania grudnia są w dużej mierze jarmarki bożonarodzeniowe, dzięki którym na naszych twarzach pojawia się beztroski uśmiech. Podpowiadamy, które spośród europejskich miast zapewnią nam świąteczny klimat.

Reklama

Jarmark świąteczny Kraków, Polska

Najstarszy i najpopularniejszy jarmark bożonarodzeniowy w Polsce odbywa się na krakowskim rynku. To właśnie tam kupcy z całego świata rozkładają swoje stragany, prezentują przepiękne wełniane rękodzieła. Kraków może konkurować z innymi miastami pełnią lokalnych przysmaków. Będziemy mogli spróbować tam grillowanych oscypków z żurawiną i popić je aromatycznym grzańcem galicyjskim. Do największych atrakcji należy jednak pokaz Dziadów oraz coroczny Korowód Kolędniczy.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie wystartuje już 26 listopada i tym samym po raz pierwszy w 2021 roku napełni krakowskie ulice magią oczekiwania na ukochane święta Bożego Narodzenia.

Jarmark świąteczny Budapeszt, Węgry

Jarmark świąteczny w Budapeszcie / Shutterstock

Jarmark bożonarodzeniowy w Budapeszcie dedykowany jest wszystkim, którzy oczekują czegoś nowego, czegoś, co wywoła efekt „wow!”. Co znajdziemy w Budapeszcie? Masa straganów z ręcznie zdobioną porcelaną, biżuterią, smakołykami czy grzanym winem, a wszystko to otoczone oryginalnymi dekoracjami, świąteczną muzyką i śmiechem turystów.

Każdego dnia w centrum miasta odbywają się różnego rodzaju eventy oraz koncerty, na których usłyszymy największe bożonarodzeniowe hity. Atmosfera, którą stwarza to miasto rozkochała już w sobie miliony osób.

Jarmark świąteczny w Budapeszcie w tym roku trwa od 19 listopada do 31 grudnia.

Jarmark świąteczny Wiedeń, Austria

Jarmark świąteczny w Wiedniu / Shutterstock

Jak pachnie jarmark bożonarodzeniowy we Wiedniu? Prażone migdały, gorące napoje, świeżo upieczone drożdżówki i kultowy Glühwein. Oczywiście, jak na każdym tego typu wydarzeniu, również i tu plac otoczony jest stoiskami z najróżniejszymi rękodziełami lokalnych artystów czy zabawnymi ozdobami świątecznymi. Co ciekawe, park, który znajduje się przy jarmarku zamienia się w lodowisko! Czy może być bardziej klimatycznie?

Niestety w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa władze miasta odwołały jarmark świąteczny w Wiedniu.

Jarmark świąteczny Trewir, Niemcy

Jarmark świąteczny w Trewirze / Shutterstock

Podobno jarmark bożonarodzeniowy w Trewirze uważany jest za jedno z najromantyczniejszych miejsc na zimowe spotkanie. Spędzimy tam czas w gronie najbliższych, popijając grzańca oraz przegryzając kultowego wursta przy akompaniamencie bożonarodzeniowych kolęd.

Jarmark świąteczny w Trewierze odbywa się w tym roku między 19 listopada a 22 grudnia.

Jarmark świąteczny Madera, Portugalia

Jarmark świąteczny na Maderze / Shutterstock

Zima w Portugalii? Czemu nie! Co prawda nie porzucamy się śnieżkami i nie ulepimy dziś bałwana, ale z pewnością nauczymy się radości, która nie opuszcza mieszkańców Madery. Tamtejszy jarmark bożonarodzeniowy zyskał miano „najbardziej słonecznego jarmarku bożonarodzeniowego na świecie”, a to oznacza tylko jedno – musi być wyjątkowo. Miasto stwarza turystom okazję do zapoznania się z zupełnie nowymi świątecznymi zwyczajami. Czy zamiast barszczu z uszkami i grzańca na nasze talerze trafią egzotyczne owoce i drinki z palemką? Niewykluczone.

Jarmark świąteczny na Maderze potrwa od 1 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku.

Jarmark świąteczny Drezno, Niemcy

Jarmark świąteczny w Dreźnie / Shutterstock

To jeden z głównych celów na mapie wszystkich miłośników jarmarków bożonarodzeniowych. Podobno żadne inne miasto nie jest tak klimatyczne, jak zaśnieżone Drezno. Co więcej, w lokalnych teatrach odbywają się świąteczne spektakle, a sama historia jarmarku sięga XV wieku.

Niestety jarmark świąteczny w Dreźnie został odwołany z powodu covid.

Jarmark świąteczny Bruksela, Belgia

Jarmark świąteczny w Brukseli / Shutterstock

Belgijska czekolada na gorąco? Brzmi jak spełnienie dziecięcych marzeń. Jarmark bożonarodzeniowy w Brukseli uważany jest za najpiękniejszą zimową krainę pełną lokalnych przysmaków, sztuki i pokazów świateł. Gofry, naleśniki, placuszki, grzane wino i oczywiście czekolada, dużo czekolady – tego z pewnością tam nie zabraknie.

Jarmark świąteczny w Brukseli potrwa od 26 listopada 2021 do 2 stycznia 2022 roku.

Jarmark świąteczny Bazylea, Szwajcaria

Jarmark świąteczny w Bazylei / Shutterstock

Bazylea ma głęboko zakorzenione tradycje bożonarodzeniowe. Szwajcarskie miasto przepełniają urocze ozdoby, migoczące światełka oraz oryginalna choinka udekorowana najdziwniejszymi bombkami na całym świecie. Nie zabraknie także sera reclette, podawanego z ziemniakami i cebulką, lokalnych produktów rzemieślniczych czy świątecznych upominków.

Jarmark w Bazylei trwa od 25 listopada do 23 grudnia 2021 roku.

Jarmark świąteczny Praga, Czechy

Jarmark świąteczny w Pradze / Shutterstock

Nasi sąsiedzi radzą sobie doskonale z organizacją corocznego jarmarku bożonarodzeniowego. Średniowieczne miasto, w którym odwiedzimy romantyczny Most Karola, proponuje święta w swojskich klimatach. Tradycyjne dania, prażone orzeszki i grzane wino – wszystko to i jeszcze więcej może stać się naszą nową definicją Bożego Narodzenia. Klimatyczna Praga zapewni nam niezwykłe doznania estetyczne i smakowe.

Jarmark świąteczny w Pradze planowany jest od 27 listopada 2021 do 6 stycznia 2022 roku.

Jarmark świąteczny Wrocław, Polska

Jarmark świąteczny we Wrocławiu / Shutterstock

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu od lat króluje wśród najpiękniejszych jarmarków na całym świecie. Stragany wypełnione rękodziełem, smakołyki, które wyglądają jak wyciągnięte z bajki disneya, grzane wino w najróżniejszych smakach i ogromna, błyszcząca choinka – tak w wielkim skrócie można opisać atrakcje, które na nas czekają. Co więcej, całe wydarzenie otacza świąteczne wesołe miasteczko, zapewniające rozrywkę przy świątecznych melodiach.

Jarmark świąteczny we Wrocławiu potrwa od 19 listopada do 31 grudnia 2021 roku.