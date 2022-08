Przyznawane od 2007 r. nagrody Spirited Awards to jedne z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych wyróżnień w świecie luksusowych lokali serwujących najbardziej wyrafinowane drinki i koktajle. I właśnie poznaliśmy listę tegorocznych laureatów. Oto oni.

Spirited Awards 2022 przyznane!

Jury złożone z dziennikarzy, profesjonalistów z branży, przedstawicieli największych globalnych marek oraz właścicieli najsłynniejszych koktajl barów na świecie po raz kolejny przyznało nagrody Spirited Awards.

Podczas gali, która odbyła się pod koniec lipca w hotelu Ritz-Carlton w Nowym Orleanie, statuetki wręczono tym barom oraz przedstawicielom branży, którzy najlepiej wpisali się w tegoroczny motyw przewodni konkursu – postęp.

Wszyscy laureaci nagród zostali docenieni przede wszystkim za swój wkład w rozwój branży koktajli i innowacyjne podejście do swojej pracy. Poniżej prezentujemy zwycięzców wszystkich najważniejszych kategorii Spirited Awards 2022.

Najlepszy koktajl bar na świecie: Lyaness

To wyróżnienie powędrowało do londyńskiego baru Lyaness w hotelu Sea Containers London. Lokal charakteryzuje się przede wszystkim niecodziennym podejściem do serwowanych przez siebie napojów – zamiast skupiać się na konkretnych drinkach czy koktajlach, Lyaness koncentruje uwagę na składnikach. W ten sposób barmani w lokalu są w stanie dużo precyzyjniej trafić w preferencje każdego klienta.

„Lyaness wykorzystuje unikalną zdolność swojego zespołu do wyszukiwania dziwnych i ekscytujących smaków i sprawiania, że te staną się bardziej dostępne i interesujące” – czytamy na stronie baru.

Ze względu na swoją lokalizację jest to też perfekcyjne miejsce na weekendowy wypad pełen niezwykłych smaków i niecodziennych doznań estetycznych.

Najlepsze menu koktajlowe na świecie: Little Red Door

Wyróżnienie w kategorii najlepsze menu koktajlowe trafiło w ręce przedstawicieli baru Little Red Door w Paryżu. To lokal, który wykorzystuje w swoich kompozycjach sztukę, antropologię kulturową oraz nauki społeczne, by wpływać na wyjątkowe postrzeganie smaków swoich drinków.

Za swoje niecodzienne podejście do koktajli Little Red Door od 2012 r. znalazł się aż dziewięciokrotnie w gronie pięćdziesięciu najlepszych barów na świecie.

Najlepsza kolekcja mocnych alkoholi na świecie: Jack Rose Dining Saloon

Tę nagrodę otrzymał z kolei Jack Rose Dining Saloon w Waszyngtonie, który dysponuje unikatową kolekcją aż 2687 (sic!) whisky z całego świata! Niektóre z nich pochodzą z najbardziej limitowanych partii tworzonych przez różnych producentów z Kanady, Wielkiej Brytanii, Indii, Japonii, Meksyku, Tajwanu czy Izraela.

Słowem, jeśli w jakimś regionie świata ktoś produkuje whisky, które jest w miarę rozpoznawalne – jego produkty najprawdopodobniej znajdą się w ofercie Jack Rose Dining Saloon.

Najlepszy nowy alkohol lub składnik koktajlu: Lyre’s Italian Orange

W tej kategorii statuetka została przyznana marce Lyre’s za wprowadzenie do koktajli bezalkoholowego napoju z włoskiej gorzkiej pomarańczy.

Napój o nazwie Lyre’s Italian Orange to doskonały składnik aperitifów w stylu włoskim – wystarczy dolać do niego nieco wody gazowanej lub toniku, by otrzymać orzeźwiający drink bezalkoholowy, który będzie doskonałym substytutem klasycznych szprycerów.