Modne jedzenie 2023: Pistacje i daktyle

Według ostatniego komunikatu prasowego firmy Lyons Magnus, to właśnie pistacje i daktyle zdominują smakowe trendy w 2023. Prognozy te – choć znacznie trudniejsze do uchwycenia – opierają się na wielu badaniach i profesjonalnych analizach, a marka Lyons Magnus zapewnia, że w przypadku tej listy nie ma mowy o pomyłce! Zatem, co będzie królować na naszych talerzach przez najbliższe miesiące? Pistacje i daktyle!

W noworocznym raporcie Flavor & Trend Predictions to właśnie słodki, orzechowy smak pistacji będzie dominował w potrawach i nowych produktach, które pojawią się na rynku spożywczym czy w gastronomii. Z analiz Lyons Magnus wynika również, że pistacje mogą stać się kolejnym modnym składnikiem mleka roślinnego, podobnie jak wcześniej migdały czy nerkowce. Zdaniem firmy wynikać to może z tego, że do produkcji mleka roślinnego z pistacji producenci potrzebują mniej wody, a jednocześnie doskonale smakuje!

Twórcy raportu podkreślają także, że pistacje jako inspiracja kolorystyczna także będzie dominować w naszych kuchniach.

Obok pistacji hitowym smakiem roku 2023 mają być daktyle, które zajmą kluczowe miejsce we wszystkich koktajlach, napojach kawowych czy wypiekach. Pojawiać się mają także w wersji wytrawnej – obok serów premium, wędlin czy na desce masła. Mają towarzyszyć nam także jako prosta przekąska lub w formie syropów słodzących.

Trendy na rok 2023: Nostalgia za smakami z przeszłości

Jakie jeszcze trendy zdominowały raport Lyons Magnus? Firma wspomina m.in. o „jedzeniu nostalgicznym”, do którego powracać będą konsumenci w 2023 roku. To smaki i potrawy z przeszłości, które będą czymś w rodzaju pocieszenia, powrotu do ciepłych wspomnień z dzieciństwa itp. Chodzi tu o kultowe potrawy sprzed dekad, babcine przepisy na domowe comfort food ale też powrót do marek, które dominowały na rynku spożywczym w czasach naszego dzieciństwa i młodości.

Co ciekawe, moda na „nostalgiczne jedzenie” będzie widoczna nie tylko w naszych codziennym menu, ale również na półkach sklepowych czy branży marketingowej, a nawet rynku kolekcjonerskim.

Co zamiast tradycyjnej kawy i herbaty?

Wysoko na liście gorących trendów 2023 Lyons Magnus plasuje również nowe smaki naparów. Jak zaznaczają twórcy raportu Flavor & Trend Predictions, obok tradycyjnych smaków kawy i herbaty, w naszych menu pojawią się także nowe, ciekawe smaki – m.in. lekka energetyzująca herbata o nazwie yupon, której podstawą jest ostrokrzew, relaksująca japońska herbata hojicha czy kawa grzybowa, która parzona jest z tradycyjnej kawy z dodatkiem leczniczych grzybów.