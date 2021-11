Atrakcja znajduje się w nowo powstałym wieżowcu Warsaw Unit przy rondzie Daszyńskiego. Boks z przeszklonymi ścianami i podłogą umieszczony jest na 46 piętrze biurowca 200 metrów nad ziemią i oferuje nie tylko niesamowity widok na panoramę Warszawy, ale też bardzo dużą dawkę mocnych wrażeń – platforma wychyla się o 15 stopni względem pionu budynku.

Taras wyposażony jest też w metalowe uchwyty przy ścianach, by ułatwić odwiedzającym utrzymanie równowagi, gdy konstrukcja zacznie zmieniać swoje położenie, a na platformie mogą przebywać jednocześnie cztery osoby w obuwiu zabezpieczonym folią.

Jedyny taki taras w Europie

Skyfall Warsaw to atrakcja unikatowa w skali polskiej, europejskiej, a nawet światowej. Poza tym, że jest najwyżej położonym tarasem w Polsce, to dodatkowo nigdzie w Europie nie ma tego typu obiektu. Najbliższa podobna konstrukcja znajduje się dopiero w Stanach Zjednoczonych i jest to atrakcja o nazwie Tilt w wieżowcu 360 Chicago.

– Podczas Nocy Muzeów zapraszaliśmy warszawiaków do naszego położonego na 41 piętrze biura w Warsaw Spire. Odwiedzało nas tysiące osób. Tak powstał pomysł na Skyfall Warsaw, miejsce, które zagwarantuje spektakularne widoki i ekstremalne wrażenia – mówił Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

Poza tarasem widokowym Skyfall Warsaw oferuje także podniebny koktajl bar, w którym można wypić m.in. jeden z autorskich drinków.

Obie atrakcje aktualnie pozostają otwarte jedynie dla zorganizowanych grup biznesowych. Indywidualni odwiedzający najprawdopodobniej będą mogli z nich skorzystać w pierwszym kwartale 2022 roku. Wejścia na platformę będą możliwe w weekendy, a bilet ma kosztować około 40 złotych.