Selena Gomez i najpopularniejsza marka garnków w Stanach Zjednoczonych - Our Place - łączą siły! Nowa kolekcja garnków i patelni ma tak cudne kolory, że naprawdę trudno się im oprzeć i z pewnością staną się kolejnym hitem wśród miłośników gotowania! Dlaczego garnki i patelnie Our Place są tak popularne w USA, jak Thermomix w Polsce?

Selena Gomez promuje modne garnki Our Place

Marka Our Place specjalizuje się w produkcji naczyń kuchennych i od wielu miesięcy jest totalnym hitem sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście wielka w tym zasługa Instagrama, na którym garnki i patelnie Our Place prezentują się wybornie.

Gdybyśmy chcieli porównać popularność garnków Our Place w USA do jakiegoś kuchennego hitu w Polsce, idealnie pasowałby do tego Thermomix!

Z pewnością akcesoria do gotowania Our Place wciąż będą na fali, bo oto do sieci trafiła nowa kolekcja marki stworzona we współpracy z Seleną Gomez!

- Selena Gomez to idealna partnerka dla Our Place, bo jej ciekawe, zabawne podejście do gotowania jest dokładnie tym, czego szukamy. Od zawsze naszym celem było to, by gotowanie stało się łatwiejsze i przyjemniejsze dla wszystkich domowych kucharzy. I to właśnie ona wprowadziła do nowej kolekcji mnóstwo pozytywnej energii – powiedziała w oficjalnym oświadczeniu założycielka Our Place, Shiza Shahid.

I trudno temu zaprzeczyć, bo kolekcja jest naprawdę bardzo w stylu Seleny Gomez. Nie brakuje w niej szaleństwa, zabawy i oczywiście… mocnych kolorów!

Kolorowe garnki do kuchni - inspiracje od Our Place

Kolekcja Our Place x Selena Gomez wprowadziła dwa kolory: intensywny błękit Azul oraz różowo-jagodową Rosę. Kolory te nie są przypadkowe. Aktorka i piosenkarka wybrała je z dwóch powodów – pierwszy nawiązuje do barwy, która kojarzy się jej z zabawnym popem, natomiast drugi jest odcieniem - dokładnie tak! - jej ulubionej szminki.

Zaproponowane przez Selenę Gomez kolory znaleźć można w limitowanej kolekcji Our Place – zastawie stołowej, kultowej Always Pan czy Perfect Pot.

Co więcej, 10 proc. od każdego zakupu trafi do organizacji non-profit Rare Impact Found, której celem jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Co sądzicie o tak intensywnych kolorach w kuchni? Swoją drogą, czy nie macie wrażenia, że Selena Gomez to nowe wcielenie Nigelli Lawson?