Branża robotów rozwija się w zawrotnym tempie i aktualnie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że w przyszłości się to zmieni.

Według prognoz serwisu „Fortune Business Insights” sam rynek robotów przeznaczonych do celów przemysłowych osiągnie do 2030 r. wartość ponad 35 mld dolarów. W obszarze medycyny szacunki te są bardzo zbliżone, a nie należy przecież zapominać także o innych branżach.

Mowa tu o szeroko pojętych usługach i rozrywce, transporcie, rolnictwie, militariach czy eksploracji kosmosu i obszarów naszej planety niedostępnych dla człowieka, w których roboty stają się coraz bardziej kluczowymi narzędziami dalszego rozwoju. Według analizy firmy Boston Consulting Group (BCG) wszystkie te sektory mogą być do końca obecnej dekady warte łącznie 260 mld dolarów – ponad dziesięć razy więcej niż w 2021 r.

Rodzi to więc pytanie, czy robotyzacja to rzeczywiście nieunikniony kierunek rozwoju współczesnych technologii?

Najpewniej tak, ponieważ głównym motorem napędowym rynku robotów są przede wszystkim zmieniające się preferencje i wymagania konsumentów oraz społeczne trendy.

Przykładem takiego codziennego asystenta może być robot Elevate opracowywany przez Hyundai Robotics. Marka opisuje projekt jako „chodzący samochód”, który dzięki konstrukcji złożonej z kapsuły umieszczonej na wieloprzegubowych nogach może np. wspinać się po schodach lub pokonywać większe przeszkody. W ten sposób urządzenie jest w stanie pomóc osobom z ograniczeniami ruchowymi w codziennym życiu.

– Osoby z niepełnosprawnościami na całym świecie mogą korzystać z Hyundai Elevate, który sam podejdzie do ich drzwi wejściowych i otworzy je, aby wózek inwalidzki mógł bez problemu wjechać do środka – opisywał Elevate szef projektu Juho Suh.

Obok codziennego wsparcia ludzi przez roboty, analitycy Boston Consulting Group zwracają także uwagę na coraz istotniejsze kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i recyklingiem. Wdrażanie tych procesów będzie w niedalekiej przyszłości wymagać zaangażowania robotów do wykonywania złożonych zadań związanych np. z demontażem konstrukcji i pojazdów oraz sortowaniem śmieci.

Równolegle roboty w coraz większym stopniu będą przejmowały tradycyjnie gorzej płatne prace manualne i odpowiadały za obsługę życia codziennego ludzi. Marc Prensky, dyrektor amerykańskiego Global Future Education Foundation and Institute, przewiduje, że ​​w ciągu najbliższych kilku lat roboty staną się tak wszechobecne jak dzisiaj smartfony.

Z drugiej strony rozwój internetu i w dalszej perspektywie – metawersum, przyczyni się do dalszego rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a także powstania robotów będących w stanie analizować i naśladować ludzkie procesy myślowe, mimikę, sposób komunikacji etc.

– Sztuczna inteligencja w końcu stanie się tak wszechobecna, że ​​przekształci się w narzędzie podobne do elektryczności. Będzie to zasób, który można łatwo i niedrogo wdrożyć, aby rozwiązać prawie każdy problem – uważa amerykański futurolog Martin Ford w swojej książce „Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything” (Rządy robotów: jak sztuczna inteligencja przekształci wszystko).