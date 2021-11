Jak zrobić idealne ciasto na domowy makaron? Okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać, a smak takiego makaronu można porównać do najlepszych past podawanych w samym sercu Italii! Mateo Zielonka – znany na całym świecie jak PASTAMAN – zdradza nam przepis na klasyczne ciasto jajeczne. Oto szczegóły!

KLASYCZNE CIASTO JAJECZNE NA MAKARON

To klasyczny przepis na makaron, z którego korzystały pokolenia włoskich rodzin, zawierający jajka i włoską mąkę typu 00. Makaronową przygodę warto zacząć od zrobienia właśnie tego ciasta. Ze wspomnianych składników zagnieciesz miękkie, żółte ciasto, z którego przygotujesz wstążki albo małe paczuszki z farszem. Jeśli w czasie zagniatania ciasto wyda ci się twarde, nie poddawaj się. Im dłużej będziesz je zagniatać, tym lepsza będzie jego konsystencja, a ciasto stanie się elastyczniejsze. Ciasto zmięknie w lodówce dzięki dodatkowi jajek.

SKŁADNIKI:

400 G CIASTA

(PORCJA DLA 4 OSÓB)

300 g / 2⅓ szklanki włoskiej

Mąki typu 00

3 jajka

Przepis na ciasto na makaron / materiały z książki

PRZYGOTOWANIE:

Wysyp mąkę na czystą stolnicę lub blat kuchenny i uformuj z niej kopczyk. W jego środku zrób wgłębienie i wbij do niego jajka. Widelcem rozbełtaj żółtka i zacznij je delikatnie ubijać. Stopniowo mieszaj z mąką – wciąż używając do tego widelca. Kiedy składniki zaczną się łączyć, ugniataj ciasto rękoma; po 8–10 minutach powinno być gładkie. Odpychaj je od siebie, dociskając nadgarstkiem. Drugą dłonią przekręcaj ciasto o 90 stopni po każdym zagnieceniu – szybko odnajdziesz w tym przyjemny rytm.

Gdy ciasto jest gładkie, uformuj z niego płaski placek (łatwiej będzie później rozwałkować odpowiedni kształt). Zawiń szczelnie w folię spożywczą i wstaw do lodówki na 30 minut, a najlepiej na całą noc. Dzięki temu ciasto będzie miało gładką konsystencję i będzie bardziej elastyczne, więc wałkowanie i krojenie stanie się łatwiejsze.

UŻYCIE ROBOTA KUCHENNEGO

Możesz przygotować ciasto na makaron, używając robota kuchennego – pójdzie szybko i sprawnie, choć ja wolę robić to ręcznie, zwłaszcza kiedy jestem w domu. Uwielbiam słuchać muzyki i zagniatać ciasto w rytm przebojów z lat 80.! Wsyp mąkę do misy robota i zabezpiecz ją pokrywką. Uruchom robot, następnie dodaj jajka przez lejek. Mieszaj 30 sekund – ciasto powinno mieć konsystencję kruszonki. Przesyp wszystko na stolnicę lub do miski i rękoma zagnieć z tej masy okrągły placek. Szczelnie zawiń ciasto w folię spożywczą i wstaw do lodówki, jak w przepisie powyżej.

Pastaman - nowa książka kulinarna dla fanów makaronu

Przepis na klasyczne ciasto jajeczne znajdziecie w nowej książce Mateo Zielonka „PASTAMAN. Sztuka robienia makaronu krok po kroku”, która jest totalnym must have dla każdego fana pasty.