Poranna kawa to jeden z najprzyjemniejszych rytuałów, bez którego trudno nam wyobrazić sobie początek jesiennego dnia. A co powiesz na kawę doprawioną aromatycznymi przyprawami? Kardamon, cynamon, a może imbir? Przygotowaliśmy dla was zestawienie pięciu przypraw do kawy, które nie tylko doskonale podkręcą jej smak, ale zadbają także o nasze zdrowie!