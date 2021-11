Prosecco w ostatnich latach stało się jednym z najpopularniejszych lekkich alkoholi na świecie. Badania wskazują jednak, że wynikająca z tego zwiększona produkcja trunku jest bardzo szkodliwa dla środowiska naturalnego i prowadzi do poważnych szkód ekologicznych.

Pijesz prosecco? Miej wyrzuty sumienia

Wygląda na to, że prosecco stało się kolejnym produktem, którego spożycie powinno wywoływać ekologiczne wyrzuty sumienia. Badania naukowców z Uniwersytetu w Padwie wskazują bowiem, że wytwarzanie tego musującego białego wina przyczynia się do erozji gleby w północno-wschodnich Włoszech na olbrzymią skalę.

Wraz ze wzrostem popytu na prosecco jego produkcja zintensyfikowała się przede wszystkim na stromych zboczach, gdzie gleba jest z reguły sypka i pozbawiona wszelkich naturalnych osłon. Ulewny deszcz powoduje z kolei jej wymywanie i erozję.

Według szacunków wytworzenie jednej butelki prosecco przyczynia się do utraty ponad 4 kilogramów gleby, co przy rocznej produkcji w regionie sięgającej blisko 90 milionów butelek skutkuje utratą aż 400 tysięcy ton gleby. Tak ogromna skala strat jest więc nie tylko szkodliwa dla lokalnych winnic, ale i całego środowiska naturalnego Włoch.

Prosecco szkodliwe dla środowiska

Spływająca ze zboczy gleba nasycona pestycydami pochodzącymi z upraw ostatecznie ląduje bowiem w rzekach, co w konsekwencji prowadzi do ich mętnienia i rozprowadzania zanieczyszczeń po całym kraju. Pomijając już wynikający z tego drastyczny wzrost kosztów uzdatniania wody w miastach i wsiach, cierpią na tym wszelkie wodne ekosystemy, a nieczystości trafiają do morza.

Czy to oznacza, że powinniśmy ograniczyć spożycie prosecco? Z pewnością. Zwłaszcza że problem nie dotyczy jedynie Włoch, a rocznie na całym świecie produkuje się i spożywa prawie 400 milionów butelek tego musującego trunku. Poza tym innych rozwiązań należy szukać w naturze. Autorzy badań wskazują, że ilość utraconej na zboczach gleby można by zmniejszyć aż trzykrotnie, gdyby uprawy obsadzano żywopłotami i trawą.