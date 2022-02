Pora na drinka – kiedy alkohol szkodzi najmniej?

Co prawda nie istnieją sztywne zasady co do tego, kiedy i jak pić alkohol. Oczywiście większość z nas słyszała, że nie powinniśmy pić na pusty żołądek, że w trakcie imprezy należy się dobrze nawadniać czy że niektórych rodzajów alkoholu nigdy nie powinniśmy ze sobą łączyć. Zdaniem dietetyków jednak te „oczywiste” rady są ważniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Jeśli kiedykolwiek zdecydowaliście się zjeść śniadanie w towarzystwie szampana lub prosecco, dietetycy nie mają dla was dobrej wiadomości.

- Alkohol dostaje się do krwiobiegu przez żołądek i jelito cienkie. Jeśli weźmiesz parę łyków drinka jeszcze przed spożyciem śniadania – tj. na pusty żołądek – alkohol dostanie się do krwiobiegu znacznie szybciej. Właśnie dlatego powinniśmy zawsze posilić się przed drinkami, bez względu na porę dnia – zauważa dietetyk Jerlyn Jones w wywiadzie dla Huff Post.

Rzeczywiście, kiedy alkohol jest zbyt szybko wchłaniany do krwiobiegu, staje się dla naszego organizmu potencjalnie niebezpieczny i toksyczny. Aby zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom, najlepiej jest połączyć drinki z największym posiłkiem w ciągu dnia.

- Ogólnie rzecz biorąc, idealnym posiłkiem może być obiad lub kolacja. Zwykle są one większe oraz bogate w węglowodany, tłuszcze i białka, które pomagają w spowolnieniu wchłaniania się alkoholu do krwiobiegu – dodaje Jerlyn Jones.

Warto jednak pamiętać, że termin „pora na drinka” jest tylko kwestią umowną. W rzeczywistości żadna pora dnia nie jest idealna na wypicie drinka, a alkohol w nadmiarze zawsze działa dla organizmu jak toksyna.

Czy alkohol może wywoływać kłopoty ze snem?

Według badań opublikowanych w „Substance Abuse” osoby, które pozwalały sobie na drinka późnym popołudniem, w większości przypadków zmagały się później z zaburzeniami snu.

Okazuje się, że spożywanie alkoholu nawet sześć godzin przed zaśnięciem wpływa na gorszy odpoczynek w ciągu nocy. National Institutes of Health zaleca jednak, aby zrezygnować z picia alkoholu minimum cztery godziny przed snem.

Zależy to jednak również od tego, ile alkoholu wypiliśmy.

- Picie alkoholu około czterech godzin przed snem często sprawia, że nasz sen jest nieregularny. Budzimy się, oblewają nas zimne poty, mamy problemy z oddychaniem czy bóle głowy, a także koszmary senne – mówi dietetyczka Amanda Frankeny z NIoH.

Zdrowy alkohol istnieje - prawda czy fałsz?

Co ciekawe - zdaniem psychologów - to, w jaki sposób działa na nas alkohol, zależy w dużej mierze od okoliczności, w których go spożywamy. Inaczej smakuje lampka wina do obiadu, a inaczej lampka wina na wieczorze z przyjaciółmi.

A jednak w odpowiedzi na pytanie „czy istnieje zdrowy alkohol?” odpowiedź zawsze będzie brzmiała: „nie”.

Według Centers for Disease Control and Prevention kobietom nie zaleca się wypicia dziennie więcej niż 150 ml, natomiast mężczyznom więcej niż 300 ml alkoholu. Jest to jednak zalecenie bardzo ogólne, ponieważ porcje alkoholu zależą od jego rodzaju.

Podsumowując, najlepszą porą na drinka jest zdaniem ekspertów lunch lub obiad, ale nawet wówczas powinniśmy pamiętać o zalecanej maksymalnej dziennej dawce alkoholu.