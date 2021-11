Kolejny krawat, dziesiąta para skarpet, nowa gra na konsolę, perfumy, sweter, koszula – wszystko to już gdzieś było. I choć każda z tych rzeczy może się podobać, to jednak żadna z nich prawdopodobnie nie wywoła poczucia ekscytacji i ciekawości, które wiążą się z czymś zupełnie nowym. Dlatego podpowiadamy, jak wyrwać się ze sztampy i zaskoczyć nieszablonowym podarunkiem faceta, który ma już prawie wszystko.

Reklama

Nóż profesjonalnego szefa kuchni

Japoński nóż kuchenny Santoku Satake Unique Clad

Dobre narzędzia to podstawa, by czerpać przyjemność z gotowania. Zwłaszcza w przypadku facetów, którzy mają zacięcie do eksperymentów kulinarnych, ale trochę brak im motywacji, by wznieść się na nieco wyższy poziom. Doskonale wyważony, przepięknie wykonany japoński nóż szefa kuchni będzie w takim przypadku idealnym prezentem. I przy okazji przetrwa lata.

Roczna subskrypcja MasterClass

master class.png

To jeden z najbardziej pożytecznych prezentów, jakie można podarować facetowi. MasterClass to kopalnia nowych umiejętności podanych w przystępny sposób przez mistrzów i gwiazdy danego fachu. I jest tam naprawdę wszystko. Od nauki gry w tenis z Sereną Williams, przez lekcje gotowania z Gordonem Ramsayem, sztukę negocjacji z byłym agentem FBI Chrisem Vossem, aż po scenopisarstwo z wybitnym scenarzystą Aaronem Sorokinem. No i może na tym skorzystać cała rodzina.

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza XIAOMI Mi Air Purifier 3H

Czyste powietrze w miastach powoli staje się coraz większym luksusem. A oczyszczacz powietrza to prezent, który będzie nie tylko miłą niespodzianką, ale także realnie podniesie jakość życia w mieście. I tu znów, skorzysta na nim nie tylko obdarowany.

Zestaw klocków Lego

Lego Technics - Bugatti Chiron

Bez względu na konkretne upodobania, Lego ma odpowiedź na wszystko. To może być olbrzymi zestaw ze Star Wars, replika klasycznego modelu auta, czy nawet… ikoniczne buty. Oczywiście nie musi to być też Lego, bo marki takie jak Mattel mają równie ciekawe propozycje dla fanów samodzielnego konstruowania. Na przykład tę Teslę Cybertruck.

Puzzle 3D

Diabelski młyn - puzzle 3D z drewna

Klocki Lego mimo wszystko mają swoje ograniczenia. Ale puzzle 3D w zasadzie żadnych. Tutaj wybór konstrukcji jest tak szeroki, jak wyobraźnia i pasje. Od najsłynniejszych obiektów architektonicznych, przez abstrakcyjne zegary, aż po przepiękne globusy. Zabawa na wiele dni gwarantowana, a później taki przedmiot może służyć także jako stylowy element wystroju wnętrza.

Japońska whisky

Japońska whisky/fot. Shirota Yuri

Nie szkocka, nie irlandzka, nie amerykańska, a właśnie japońska. Whisky z kraju kwitnącej wiśni to bardzo szlachetny, acz nieco niszowy trunek, który umyka uwadze masowym konsumentom whisky. Taki prezent będzie świadczyć o pewnym wyrafinowaniu obdarowującego, a obdarowywanemu zapewni zupełnie nowe doznania smakowe.

Gramofon z bluetooth

Gramofon/fot. Travis Yewell

Gramofon to nie tylko urządzenie do odtwarzania muzyki, ale też stylowy gadżet, który doda wyrafinowania każdemu wnętrzu. A że płyty winylowe na fali retromanii znów wracają do łask, to gramofon może stać się początkiem zupełnie nowego, interesującego hobby. Wbudowany bluetooth to tylko na wszelki wypadek, gdyby czasem trzeba było puścić playlistę ze Spotify.

Chemex

Chemex/fot. Zarak Khan

Dla prawdziwych miłośników kawy. Albo dla zwykłych amatorów tego napoju, którzy nawet nie wiedzą, że mogą przenieść picie i parzenie małej czarnej na zupełnie inny poziom. Chemex nie tylko zamienia przygotowanie kawy w niemal artystyczny rytuał, ale także sam w sobie może być małym dziełem sztuki.

Bilety na koncert/skok ze spadochronem/warsztaty z warzenia piwa

Koncert/fot. ActionVance

Kto powiedział, że prezent musi być materialny? Równie ciekawym i bardziej ekologicznym podarunkiem jest doświadczenie. To może być dobry koncert ulubionej kapeli, skok ze spadochronem albo warsztaty z warzenia piwa czy degustacji whisky. Ale równie dobrze może to być cokolwiek innego, co warto przeżyć lub wypróbować.

Samoczyszcząca się butelka

Samoczyszcząca się butelka marki Larq

Ta butelka na wodę wykorzystuje światło ultrafioletowe LED, aby zachować świeżość i usuwać na bieżąco zarazki. Każdy facet, który dba o regularne nawodnienie, z pewności doceni ten praktyczny gadżet.