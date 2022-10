Szukasz pomysłu na idealny jesienny weekend? Co powiesz na wizytę na kolorowej farmie dyń? W Polsce jest ich coraz więcej i kuszą klientów coraz to ciekawszymi atrakcjami. Oto przegląd najpiękniejszych farm dyń w Polsce, na których poczujesz się jak na planie "Miasteczka Halloween"!

Halloween 2022: Najpiękniejsze farmy dyń w Polsce

Jeszcze kilka lat temu farmy dyń były dla Polaków jedynie inspirującym obrazkiem z amerykańskiego Instagrama. Z biegiem lat jednak skupiska kolorowych dyń zaczęły pojawiać się także w Polsce i w mgnieniu oka rozkochały w sobie wszystkich miłośników jesieni.

Reklama

Jeśli więc szukasz planów na jesienny weekend, październikową sesję w otoczeniu złotej polskiej jesieni lub nie wiesz, co zrobić w Halloween, wybierz się do dyniowego królestwa!

Przedstawiamy Ci najpiękniejsze farmy dyń z różnych zakątków Polski, w których jesienny klimat przeplata się z boskimi krajobrazamia!

Farma dyń w Radawie. Hotel Bacówka Radawa & SPA

Hotel Bacówka Radawa & SPA

Nasza pierwsza propozycja łączy dyniową farmę z odrobiną luksusu i wellness. Hotel Bacówka Radawa & SPA znajduje się na Podkarpaciu. Na co dzień możemy wypoczywać tam pośród rozległych lasów sosnowych, napawając się świeżym powietrzem i absolutną ciszą - kompleks jest zupełnie odcięty od wielkomiejskiego życia i takie też było jego założenie.

Jesienią jednak teren obiektu zamienia się w iście halloweenowy festiwal dyń! Hotelowa farma dyń oferuje oczywiście jesienną scenerię, dyniowe kręgle i szachy, a także specjalną szklarnię, w której napijemy się rozgrzewającej herbaty. Jeśli szukasz zatem miejsca na jesienną sesję zdjęciową, ale przy tym zależy wam na odrobinie luksusu, to miejsce wydaje się strzałem w dziesiątkę.

Kraków. Farma dyń JEdynie

Farma JEdynie

Farma dyń JEdynie znajduje się właściwie w Wawrzyńcach pod Krakowem. Na co dzień rośnie tu ponad 90 różnych gatunków owoców i warzyw, które jesienią stają się kolorowym tłem dla mniejszych i większych dyń zasypujących praktycznie cały obiekt.

Musimy przyznać, że JEdynie robi ogromne wrażenie pod względem wizualnym, ale okazuje się, że ma także do zaoferowania inne atrakcje.

Odwiedzając to miejsce, możesz nie tylko poczuć iście jesienny klimat, ale też poznać tajniki uprawy dyń i kulinarne ciekawostki. Dowiesz się na przykład, czym różnią się poszczególne gatunki dyń, przepis na dyniowe ciasto oraz... dyniową nalewkę.

JEdynie to wielka dawka świeżego powietrza, pięknych widoków i zdrowia na talerzu, bo wszystkie produkty można kupić.

Gospodarstwo rolne Pankiewicz i jesienna farma dyń

Gospodarstwo rolne Pankiewicz

Tym razem mamy nie tylko do czynienia z farmą dyń, ale – jak sama nazwa wskazuje – także z rozległym gospodarstwem rolnym, którego właściciele dokładają wszelkich starań, aby przygotowywane przez nich uprawy szły z duchem eko.

Gospodarstwo rolne Pankiewicz znajduje się nieopodal Poznania i każdej jesieni zachęca turystów do przeżywania październikowego Halloween w iście bajkowych warunkach.

Znajdziemy tam przepiękny ogród wypełniony jadalnymi i ozdobnymi dyniami, które można kupić i zabrać ze sobą do domu.

Co więcej, jeśli jesteście smakoszami lokalnych produktów, będziecie mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami regionalnych serów i miodów, a także zaopatrzyć się w ogromną ilość świeżych warzyw.

Warszawa. Farma dyń Dynioland

Farma dyń Dynioland

Dynioland brzmi jak bajka Disneya i musimy przyznać, że też tak wygląda. Znajdująca się w Warszawie farma dyń posiada kolekcję jednej z największych odmian dyń w Polsce - „Atlantic Giant”.

Goście Dyniolandu będą mogli nie tylko napawać się jesiennym krajobrazem z dyniami w roli głównej, ale także nauczyć się carvingu, czyli sztuki wycinania w owocach.

Oprócz tego do ich dyspozycji pozostaje tzw. „słomiane zoo” oraz kawiarenka, w której napiją się gorącej herbaty, czekolady lub grzańca.

Gdańsk. Farma dyń Dyniowe Love

Dyniowe Love

A dla mieszkańców Pomorza propozycja spod okolic Gdańska, czyli farma Dyniowe Love, gdzie znajdziemy ponad 70 odmian dyń ułożonych w artystyczne stosy.

Wyobraźcie sobie tylko: Zatoka Gdańska, chodniki wyłożone dywanem z kolorowych liści i wszechobecne, równie kolorowe dynie – jak dla nas brzmi to jak jesienny weekend idealny.

Co więcej, farma oferuje także gorące napoje i aromatyczne przekąski z ogniska, a dynie – cóż – można zabrać ze sobą do domu!

Warszawa: Farma dyń Pumpkin Farm Warsaw

Pumpkin Farm Warsaw

I znów wracamy do Warszawy. Pumpkin Farm Warsaw, znajduje się w Powsinie, to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych farm dyniowych w Polsce. Za co pokochali ją Warszawiacy? Oczywiście za bajkową scenerię, którą moglibyśmy porównać do tej z "Miasteczka Halloween".

Co więcej, farma z roku na rok staje się coraz większa, dlatego nie musimy obawiać się o to, że będziemy zmuszeni przeciskać się przez tłumy odwiedzających.

Kiedy już dotrzemy na miejsce, koniecznie zaopatrzmy się w dorodną dynię i odwiedźmy mini zoo z alpakami w roli głównej.