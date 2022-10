Pomarańczowe wina są idealną propozycją na jesień nie tylko ze względu na swój przepiękny, bursztynowy kolor, ale też ze względu na swój wyjątkowy, bogaty smak, niejednokrotnie będący połączeniem brzoskwiń, jeżyn, jabłek, gruszek czy pigwy. To czysta jesień w kieliszku!

Wino pomarańczowe - stary - nowy trend

Szukacie smaków jesieni? Nie szukajcie dalej, bo tzw. czwarty kolor wina ponownie wchodzi na salony i robi furorę wśród kolekcjonerów tych trunków. Mowa o winach pomarańczowych, które choć z perspektywy dzisiejszego masowego konsumenta są relatywną nowością, to w rzeczywistości mogą pochwalić się tradycją sięgającą… starożytności.

Trunki te zaczęto bowiem wytwarzać po raz pierwszy już 6 tys. lat temu na terenach współczesnej Gruzji i Słowenii. Do ich produkcji wykorzystywano tradycyjną metodę, która charakteryzuje się tym, że skórki winogron nie są oddzielane od moszczu i trafiają razem z nim bezpośrednio do kadzi fermentacyjnych, gdzie macerują się z owocami przez cały proces powstawania napoju.

To właśnie tej metodzie wina tradycyjne zawdzięczają swoje właściwości bakteriobójcze i przeciwutleniające, a także przepiękną, bursztynową barwę przypominającą jesienne liście.

Wino pomarańczowe - jak smakują?

Smak win pomarańczowych to z kolei najczęściej połączenie owoców takich jak jabłka, gruszki, brzoskwinie czy pigwy z aromatami przypraw, suszonych ziół i kwiatów. Niekiedy pojawiają się także nuty chmielowe. Można więc powiedzieć, że pomarańczowe wina są tak jesienne, jak to tylko możliwe.

W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie konsumentów coraz więcej winnic decyduje się przeznaczać część swoich partii winogron właśnie na naturalne wina pomarańczowe. Można wśród nich wymienić producentów z Hiszpanii i Francji takich jak Lagar de Costa czy Fabien Jouves Skin Contact, a także z Chile np. Itata.

Znakomitym źródłem naturalnych win pomarańczowych może być także ich ojczyzna – Gruzja. To właśnie stamtąd pochodzi tzw. styl qvevri, którego cechą charakterystyczną jest to, że proces maceracji i fermentacji winogron w skórkach od początku do końca zachodzi w glinianych naczyniach zakopanych w ziemi. Naczynia te zwane są właśnie qvevri i wykorzystywano je jeszcze w starożytności.