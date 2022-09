Rioja, Katalonia, Galicja – nietrudno jest wymienić kilka najpopularniejszych hiszpańskich regionów słynących ze znakomitego wina. Wszystkie jednak ustępują jednemu – Ribera del Duero, położonemu u źródeł Duero, „winodajnej rzeki”. – To najszlachetniejszy region w Hiszpanii – mówi nam sommelier Piotr Kamecki, a jego opowieść tylko to potwierdza.

Ribera del Duero - najszlachetniejsze wina w Hiszpanii

Około dwie i pół godziny jazdy samochodem na północ od Madrytu, w szerokim na 100 km pasie terenu przylegającego bezpośrednio do koryta rzeki Duero, znajduje się jeden z najlepszych winiarskich regionów Europy. Tyle że o trunkach pochodzących stamtąd wie tak naprawdę jedynie wąski krąg znawców i koneserów.

I właściwie trudno się temu dziwić. Wina produkowane w winnicach regionu Ribera del Duero są bowiem tak dobre, że Hiszpanie niechętnie dzielą się nimi z resztą kontynentu. Zdecydowana większość lokalnej produkcji wypijana jest na miejscu.

– Jest to najszlachetniejszy region w Hiszpanii, w którym stawia się wyłącznie na jakość. Tu nie ma słabych win – opowiada nam Piotr Kamecki, sommelier, właściciel salonów Wine & Taste by Kamecki w Warszawie, Katowicach i Trójmieście.

Ribera del Duero - wyjątkowy klimat regionu

Winogrona tempranillo, fot. mat. prasowe

Na wyjątkową jakość i znakomity smak win z Ribera del Duero wpływają przede wszystkim specyficzne warunki klimatyczne, które panują w regionie. Za dnia temperatury sięgają tam niekiedy nawet 40 st. C, ale wieczorami gwałtownie się ochładza – do zaledwie 4-5 st. C. Skutkuje to dwiema rzeczami.

Po pierwsze, niezwykłym krajobrazem regionu, którego charakterystycznym elementem są… wiatraki. Ich głównym zadaniem jest rozbijanie mas zimnego powietrza i ochrona upraw narażonych na przymrozki bardziej niż w innych regionach Hiszpanii.

Winnice w regionie Ribera del Duero, fot. mat. prasowe

Po drugie, ze względu na tak duże dobowe amplitudy temperatur winogrona tempranillo – najczęściej uprawiana odmiana w regionie – cechują się grubszymi skórkami oraz owocami gęściej rozłożonymi na kiściach. A to bezpośrednio wpływa na smak lokalnych win.

– Dzięki takiemu klimatowi region jest jednym z najbardziej nobliwych regionów w Hiszpanii, a lokalne wina charakteryzują się dwoma przeciwstawnymi aromatami. Albo są bardziej kwasowe, świeże i bogate w taniny, albo biszkoptowo słodkie, z wyczuwalnymi nutami wanilii – dodaje Kamecki.

Ribera del Duero - doskonałe wina i wyśmienita kuchnia

Wino Vega Sicilia, fot. mat. prasowe

Najwybitniejszą lokalną winiarnią z tradycjami sięgającymi XIX wieku jest zdecydowanie Vega Sicilia, należąca do rodziny Alvarez. To jedna z nielicznych winnic w regionie, która dysponuje kilkudziesięcioletnią historią zbiorów winogron i wiekowymi rocznikami.

Kolejnymi topowymi producentami są Pingus, a także Pesquera – produkowana w 100 proc. z winogron odmiany tempranillo. I pomimo że wina wymienionych producentów różnią się od siebie smakiem i aromatem, z pewnością łączą je dwie rzeczy – obsesyjne dążenie do perfekcji i stawianie jakości ponad wszystko inne.

Doskonałe wina nie są jednak jedynym zachwycającym elementem Ribera del Duero. Równie istotna jest bowiem lokalna kuchnia, która zdaniem Piotra Kameckiego, musi być żelaznym punktem na liście rzeczy do doświadczenia w regionie.

Wina z regionu Ribera del Duero, fot. mat. prasowe

– Lokalnym przysmakiem są tzw. baby lamb, czyli małe mleczne jagnię. One dostępne są w absolutnie każdej restauracji, a dodatkowo fantastycznie pasują do lokalnych win – zaznacza ekspert.

Wiele winiarni dysponuje także swoimi własnymi restauracjami, w których profesjonalni sommelierzy dopasowują posiłki do specjałów lokalnej kuchni. Wyjątkiem jest winiarnia Vega Sicilia, która jest całkowicie zamknięta dla gości i odwiedzających.

Lokalne restauracje i winiarnie – np. Pesquera – organizują też własne tastingi. Na część z nich, jak zaznacza Kamecki, można umówić się przez stronę internetową sieci jego salonów Wine & Taste.

– W przeciwnym razie może nie być to takie łatwe. Wine & Taste jako dystrybutor win z Ribera del Duero utrzymuje dobre relacje z lokalnymi producentami – zaznacza sommelier.

Smaki Ribera del Duero w Polsce

Jeśli jednak chcielibyście zasmakować win z regionu Ribera del Duero bez konieczności podróży do Hiszpanii to jest taka możliwość także tu, w Polsce.

