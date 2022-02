Wytłoczyny z owoców i warzyw rzadko kiedy znajdują inne zastosowanie niż produkcja paszy dla zwierząt lub nawozu. Wyjątkiem są winogrona, których wytłoczyny i pestki są głównym składnikiem grappy – włoskiego napoju alkoholowego.

Jednak naukowcy z Szwajcarskiego Federalnego Laboratorium Materiałów i Technologii (EMPA) znaleźli zupełnie nowe zastosowanie dla wspomnianych resztek, które jednocześnie może pomóc w walce z problemem zanieczyszczenia planety plastikiem.

Folia spożywcza z marchwi

Badacze z EMPA we współpracy ze szwajcarską filią sieci sklepów Lidl opracowywali od 2019 r. biodegradowalną folię do pakowania produktów spożywczych, która nie zawierałaby w sobie plastiku. Ostatecznie do jej stworzenia postanowiono wykorzystać lokalnie pozyskiwane wytłoki z warzyw, głównie marchwi.

Nowy materiał to nietoksyczna powłoka, która po rozpyleniu na powierzchni owoców i warzyw chroni je przed zanieczyszczeniem, zatrzymuje wilgoć i utrzymuje świeżość produktów nawet o tydzień dłużej niż w przypadku braku żadnego opakowania. Powłoka jest przy tym łatwa do zmycia i w pełni biodegradowalna, a co za tym również idzie – jadalna.

Proces jej produkcji rozpoczyna się od wyciśnięcia soku z niesprzedanych marchewek. Następnie wytłoczyny są myte, pozbawiane naturalnych barwników, a później drobno mielone do postaci jednorodnej mieszanki. Na końcu cienka, ledwo widoczna warstwa roztworu zostaje rozpylona na powierzchni produktu. Naukowcom udało się osiągnąć bardzo obiecujące rezultaty przy użyciu tej powłoki. Np. banany i ogórki utrzymały dzięki niej świeżość przez tydzień, a z kolei cytrusy – nawet kilka tygodni.

Czy to koniec plastiku?

Mimo oczywistych kosztów środowiskowych pomysł zakazania plastikowych opakowań jest dużo bardziej kontrowersyjny, niż się wydaje. Wielu przeciwników tego zakazu twierdzi, że większa ilość zmarnowanej żywności, która byłaby nieuchronnym skutkiem zniknięcia plastikowych opakowań ze sklepów, generuje większe szkody niż plastik. Według badań EMPA jeden zmarnowany ogórek to ekologiczny ekwiwalent 93 opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych.

Dlatego folia spożywcza z wytłoczyn marchwi może okazać się idealnym rozwiązaniem tej sytuacji. Szwajcarski Lidl planuje zacząć jej używać jako pierwszy na świecie w 150 sklepach rozsianych po całym kraju.