Mała czarna tuż po przebudzeniu? Wielu z nas właśnie w ten sposób zaczyna dzień. Tymczasem eksperci twierdzą, że najlepszy czas na wypicie pierwszej kawy to czas między godziną 9.30 a 11.30. Jednak to nie wszystko!

Jak działa poranna kawa?

Spójrz na zegarek zanim wypijesz pierwszą kawę – radzą eksperci i zapewniają, że najlepszy czas na picie kawy to okres między 9.30 a 11.30. Jeśli wypijemy kawę wcześniej, zmarnujemy jej pobudzający potencjał. Dlaczego? Stven Miller – doktorant neurobiologii wyjaśnia, że to właśnie po przebudzeniu w ludzkim organizmie stężenie kortyzolu, czyli tzw. hormonu stresu, jest największe. Dlatego nie potrzebujemy dodatkowego „dopalacza”, by pobudzić nasz organizm do działania. Stężenie kortyzolu zaczyna spadać tuż po godzinie 9, dlatego zdaniem eksperta to właśnie czas po 9.30 jest najlepszym momentem na pierwszą poranną kawę.

Reklama

- Twoja kawa będzie prawdopodobnie najskuteczniejsza, jeśli wypijesz ją między 9:30 a 11:30, kiedy poziom kortyzolu spada, by następnie znów wskoczyć na wyższy poziom – wyjaśnia badacz.

Kiedy najlepiej pić kawę?

Steven Miller radzi również, by kolejną kawę pić dopiero po godzinie 13, gdy poziom kortyzolu znów zaczyna spadać. Nie warto również pić kawy między godziną 17.30 a 18.30. Z badań wynika, że również wówczas poziom hormonu stresu w ludzkim organizmie jest bardzo wysoki.

Z analiz tych wynika, że najlepsze momenty w ciągu dnia na wypicie kawy to okresy między 9.30 a 11.30 oraz między 13 a 17 (wówczas zwykle czujemy się najbardziej zmęczeni).