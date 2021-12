Torebki z herbatą mogą szkodzić naszemu zdrowiu? Zdaniem naukowców z McGill University w Kanadzie podczas parzenia napoju do wody przedostają się miliony mikrocząsteczek plastiku. Czy najnowsze badania staną się impulsem do całkowitej eliminacji tworzyw sztucznych z produktów spożywczych? Wyniki są co najmniej niepokojące.