Bagietka - symbol Paryża

Z czego słynie Paryż? Oczywiście z wieży Eiffle’a, najlepszych butików modowych na świecie, Luwru, Notre-Dame czy Centrum Pompidou, ale jest jeszcze jeden symbol, który nieodłącznie kojarzy się z paryskim porankiem – to BAGIETKA! Właśnie jej poświęcony jest konkurs Baguette Grand Prix, który gromadzi najlepszych paryskich piekarzy walczących o tytuł najsmaczniejszej bagietki w stolicy!

Jednak tytuł „Grand Prix de la Baguette de tradition française de la Ville de Paris” to nie wszystko. Zwycięski piekarz otrzymuje 4 tys. euro oraz roczny kontrakt na dostawę bagietek do Pałacu Elizejskiego! Nic więc dziwnego, że każdego roku piekarze z całego Paryża dwoją się i troją, by otrzymać wspomniane „bagietkowe wyróżnienie”.

Najlepsza paryska bagietka 2023

Kto został najlepszym paryskim piekarzem bagietek w tym roku? To Tharshan Selvarajah ze Sri Lanki, właściciel piekarni i cukierni „Au levain des Pyrénées” znajdującej się w 20. dzielnicy Paryża.

37-letni mistrz bagietki mieszka we Francji od 10 lat, a jego bagietka pokonała ponad setkę „konkurentek” i tym samym to właśnie nią zajadać będzie codziennie Emmanuel Macron wraz z żoną Brigitte Macron w prezydenckim pałacu.

Nagrodzony piekarz bierze udział w konkursie Baguette Grand Prix od kilku lat, a w 2018 roku znalazł się w pierwszej piątce. Jednak nigdy wcześniej nie zdobył tytułu najlepszej bagietki!

Najlepsza bagietka w Paryżu 2023. Zwyciężyła piekarnia „Au levain des Pyrénées” / Twitter @Olivia Polski - zastępca mera Paryża

Paryż i Baguette Grand Prix - konkurs na najlepszą bagietę w stolicy

Warto dodać, że w tegorocznym konkursie wzięło udział 175 wypieków. Jury spróbowało 126 bagietek, bo 49 zgłoszonych nie spełniało rygorystycznych norm (waga od 250 do 270 g., długość od 50 do 55 cm oraz 18 g soli na kilogram mąki). Zasada jest prosta: jeśli bagietkowe normy zostaną przekroczone, wypiek – choćby najlepszy w smaku - nie zostanie wzięty pod uwagę w konkursie.

Konkurs Baguette Grand Prix odbywa się w Paryżu od 1994 roku, a w składzie jury znajdują się zarówno profesjonaliści, jak i zwykli paryżanie wybierani losowo. W tym roku w jury zasiedli m.in. „gwiazdkowy” francuski szef kuchni Thierry Marx, Fabrice Desvignes – szef kuchni Pałacu Elizejskiego czy Olivia Polski - zastępczyni mera Paryża.

Każdy z członków jury próbował bagietek w tzw. ciemnym teście, biorąc pod uwagę m.in.: wygląd, konsystencję, zapach, smak czy formę podania.