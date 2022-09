„Dance of Light” - wieżowiec inspirowany zorzą polarną

Widzieliśmy już w życiu wiele monumentalnych i majestatycznych wieżowców, ale nowo powstały drapacz chmur w chińskim mieście Chongqing z pewnością wyróżnia się na tle wszystkich pozostałych. Jest dosłownie zakręcony!

Wieżowiec "Dance of Light" został zaprojektowany przez studio architektoniczne Aedas. Według serwisu "Dezeen" ma służyć jako punkt orientacyjny w dzielnicy biznesowej, gdzie każdy budynek powstał z inspiracji gwiazdami i innymi ciałami niebieskimi. Jego lokalizacja nie jest zatem kwestią przypadku.

Struktura "Dance of Light" składa się z wyrazistych, pionowych linii w kształcie półkolistych zewnętrznych słupków i inne inteligentne elementy architektoniczne, które mają przypominać ślady pozostawiane przez zorzę polarną na niebie.

Zorza polarna z natury przybiera nieco zakrzywiony kształt. To właśnie ona jest pierwowzorem kształtu „Dane of Light” projektowanego przez architekta Kena Waia z Aedas.

- Koncepcja „Dance of Light” została stworzona tak, aby uczcić objęcie technologią miasta Chongqing. Zespół projektowy postawił sobie za główny cel wykorzystanie światła do zdefiniowania samej architektury. Poprzez stworzenie dwóch charakterystycznych zwrotów generowana jest zaokrąglona forma, która pozwala naturalnemu światłu podążać za konturem budynku, nadając mu wyjątkowego charakteru – powiedział w oświadczeniu prasowym główny projektant Aedas, Ken Wai.

„Dance of Light” ma kąt skrętu do 8,8 stopnia na piętro. Według Aedas kąt ten jest 1,5 razy większy niż w jakimkolwiek innym wieżowcu na świecie, co czyni go jednym z najbardziej pokręconych drapaczy chmur, jakie kiedykolwiek wybudowano.