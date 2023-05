Ile kosztują najdroższe lody na świecie? Do Księgi Rekordów Guinnessa trafił właśnie lodowy deser, którego koszt to 6,7 tys. dolarów za… gałkę!

Oto najdroższe lody na świecie

Najdroższych lodów na świecie możecie spróbować w Japonii, oczywiście pod warunkiem, że ich cena nie przyprawi Was o zawrót głowy. 6,7 tys. dolarów za gałkę – tyle kosztują lody Cellato o wyjątkowym i smaku „Byakuya”.

Reklama

Nazwa lodów jest równie intrygująca, co składniki, które zostały wykorzystane do ich wykonania. Podstawą jest biała trufla z włoskiej Alby. Tego przysmaku chyba nikomu nie musimy przedstawiać. Sam koszt trufli to około 13 tys. dolarów za kilogram.

Najdroższe lody na świecie 2023 / Księga Rekordów Guinnessa

Jak na lody przystało, w luksusowych Cellato jest także posypka, ale zapomnijcie o typowych dla wakacyjnego wybrzeża barwionych wiórkach z cukru. Lody o smaku „Byakuya” posypane są wiórkami Parmigiano i płatkami złota, aby jeszcze bardziej podkreślić ekskluzywność tego deseru.

Najdroższe lody na świecie 2023 / Księga Rekordów Guinnessa

Lody z białej trufli i złota - luksusowy smak z Japonii

Warto dodać, że nad opracowaniem odpowiedniej receptury, która bilansowałaby wszystkie smakowe niuanse eksperci Cellato pracowali ponad półtora roku!

- Złożony smak jest bogaty i truflowy z nutą owocowego Parmigiano oraz osadu sake, co zapewnia wspaniałe doznania smakowe, które wypełniają usta i nos – powiedział przedstawiciel Cellato w rozmowie z urzędnikami z Księgi Guinnesa, zajmującymi się rejestracją rekordów.

Twórcy lodów zalecają, by kosztować ich razem z sake, co podbije walory smakowe „Byakuya”.

Najdroższe lody na świecie 2023 / Księga Rekordów Guinnessa

Lody aktualnie dostępne są tylko w Japonii i dostarczane bezpośrednio do klientów. Deser zapakowany jest w eleganckie pudełko, a do zestawu dołączona jest metalowa łyżka wykonana ręcznie przez artystę Kazarikanagu Takeuchi, słynącego z misternych ozdób japońskich świątyń i sanktuariów.

Wewnątrz pudełka znajduje się również instrukcja, która krok po kroku wyjaśnia, jak powinniśmy spożywać lody. Twórcy najdroższych lodów na świecie zalecają, by sos truflowy dolewać do deseru dopiero po tym, gdy delikatnie się rozpuszczą, a następnie wymieszać wspomnianą łyżeczką.

Marka Cellato – wyraźnie zadowolona ze swojego unikatowego produktu, już zapowiedziała, że rozpoczyna pracę nad kolejnymi luksusowymi smakami lodów, w których składnikami będą równie elitarne składniki – najwyższej jakości szampan czy kawior.